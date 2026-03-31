Galatasaray'ın kasası dolacak! İşte beklenen toplam kazanç
Galatasaray'ın hem saha dışı hem de saha içi gelirleriyle kasasını dolduracağı öğrenildi. Sarı-kırmızılılar, Mağazacılık AŞ.'nin halka arzından ilk planda 150 milyon Euro hedefliyor. Cimbom, kombine yenilemelerinden ve loca satışlarından ise toplamda dev bir kazanca ulaşacak. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Sarı-kırmızılılar, önümüzdeki günlerde de servetine servet katacak.
Galatasaray, önümüzdeki günlerde Mağazacılık AŞ.'yi halka arz etmeyi planlıyor.
Cimbom, ilk planda 150 milyon Euro'luk bir geliri hanesine yazdıracak.
DEVLER LİGİ'NDEN MÜTHİŞ GELİR
Ayrıca, kombine bilet satışlarında da rekor rakamlar konuşuluyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, gelecek sezon için kombine yenilemelerinden 60 milyon Euro elde etti. Henüz loca satışları başlamadı. Galatasaray'ın loca satışlarından ise 90 milyon Euro'luk beklentisi var.
Bu rakamla birlikte toplamda 300 milyon Euro'luk bir kazanç sağlanmış olacak.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden G.Saray toplamda 53.5 milyon Euro gelir elde etti. Bu rakama reklam başta olmak üzere diğer gelirler dahil değil.
