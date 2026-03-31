Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Barış Alper için transfer kararı! O rakamın altına satılmayacak

Galatasaray, kadrosunu koruma planında Barış Alper Yılmaz için net kararını verdi. Avrupa'dan gelecek cazip tekliflere açık kapı bırakılsa da sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun yerini doldurmanın zor olduğunun bilincinde olarak o dev rakamın altında transfere onay vermeyecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan sarı- kırmızılılar, bir yandan da takımın kilit oyuncularını elde tutmaya çalışıyor.

Sezon başında Suudi Arabistan'dan Barış Alper Yılmaz için gelen 30 milyon euro'luk teklifi geri çeviren yönetim, milli futbolcuyu uzun yıllar takımda tutmak istiyor.

Ancak Avrupa'nın önemli liglerinde mücadele eden güçlü takımlardan teklif gelmesi durumunda ise Barış Alper Yılmaz'a verilen sözler nedeniyle işler değişecek.

Futbolcusunu bırakmak istemeyen ancak önünü de tıkamayacak olan yönetim, Barış iyi bir takıma gitmek isterse talep edeceği bonservis bedelini belirledi.

Yönetim 50 milyon euro'nun altında bir bedele Barış ile yollarını ayırmayacak.

Eski kulübü Keçiörengücü'ne sonraki satıştan da yüzde 20 gibi yüksek bir pay verilecek.

Böylece G.Saray'ın eline kalacak toplam tutar 40 milyon euro'yu bulacak.

Sarı- kırmızılılar Barış kalitesinde bir oyuncunun yerini ancak böyle bir bedele doldurabileceğini düşünüyor.

Barış Alper bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta görev alırken 10 gol 12 asistlik performans sergiledi.

