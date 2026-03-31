Galatasaray'dan Barış Alper için transfer kararı! O rakamın altına satılmayacak
Galatasaray, kadrosunu koruma planında Barış Alper Yılmaz için net kararını verdi. Avrupa'dan gelecek cazip tekliflere açık kapı bırakılsa da sarı-kırmızılılar yıldız oyuncunun yerini doldurmanın zor olduğunun bilincinde olarak o dev rakamın altında transfere onay vermeyecek. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
Futbolcusunu bırakmak istemeyen ancak önünü de tıkamayacak olan yönetim, Barış iyi bir takıma gitmek isterse talep edeceği bonservis bedelini belirledi.
Yönetim 50 milyon euro'nun altında bir bedele Barış ile yollarını ayırmayacak.
Eski kulübü Keçiörengücü'ne sonraki satıştan da yüzde 20 gibi yüksek bir pay verilecek.
Böylece G.Saray'ın eline kalacak toplam tutar 40 milyon euro'yu bulacak.
Sarı- kırmızılılar Barış kalitesinde bir oyuncunun yerini ancak böyle bir bedele doldurabileceğini düşünüyor.
Barış Alper bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maçta görev alırken 10 gol 12 asistlik performans sergiledi.
Yıldız ismin sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.