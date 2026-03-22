Fred, A.Mineiro’nun radarında

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Brezilyalı yıldız Fred, son dönemde F.Bahçe'de ilk 11'deki yerini kaybetti. 33 yaşındaki sambacı, transfer piyasasının gündemine geldi. Brezilya basınından Canal Bica Galo'nun haberine göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Atletico Mineiro, Fred'i transfer listesine ekledi. Haberin detayında Mineiro'nun yaz transfer döneminde Fred için harekete geçeceği ve F.Bahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Fred'in F.Bahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Bu sezon 39 maçta 2 bin 87 dakika süre alan Fred, 1 gol, 3 asist katkısı sağladı.