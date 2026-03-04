CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Savunma sakata geldi

Savunma sakata geldi

Fenerbahçe’de bu sezon savunmada görev yapan tüm isimler sakatlık yaşadı. 8 oyuncu, tam tamına 44 maçta forma giyemedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Savunma sakata geldi

Fenerbahçe'nin savunması adeta revire döndü... Sezon başından bu yana geri dörtlüde forma giyen tüm isimler sakatlık yaşadı. Bu da kadro planlamasında ve takımın hedeflerine yürüdüğü bu dönemde büyük sıkıntılar yarattı. Şu ana kadar savunmada en fazla maç kaçıran isim 13 kezle Archie Brown oldu. İngiliz yıldızı ise; 9 maçla Nelson Semedo takip ediyor. Portekizli sağ bek en az 4 hafta daha sahalardan uzak kalacak ve kaçırdığı maç sayısında Brown'u geride bırakacak. Savunma hattında forma giyip en az sakatlık yaşayan isimler ise; Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür... İki futbolcu da sakatlık nedeniyle sadece 1'er maç kaçırdı. Oosterwolde'nin sakatlığı cezalı olduğu karşılaşmaya denk geldi. Geri dörtlüde forma giyen 8 oyuncu, toplamda şu ana kadar 44 maçta forma giyemedi. 3 karşılaşmada oynayamayan kaleci Ederson'u da dahil ettiğimizde kaçan maç sayısı 47'ye yükseliyor.

ZİRVE EDSON ALVAREZ'İN

Sezon başında West Ham'dan 2 milyon euro bedelle kiralanan Edson Alvarez, Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle en fazla maç kaçıran isim... Meksikalı oyuncu, Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de 9 ve TFF Süper Kupa'da 2 olmak üzere 17 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Edson, 17 maçta görev yaptı. Ameliyat olan oyuncu, nisanda takıma dönecek.

5 İSİM SAKATLANMADI

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene, hiç sakatlık yaşamadı. 5 isim zaman zaman forma giymedi ancak bu tamamen teknik heyetin kararıyla oldu.

Trabzonspor çeyrek finalde!
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
ABD-İsrail-İran savaşında beşinci gün! İran'ın yeni liderinin Mücteba Hamaney olduğu iddia edildi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi...
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Corendon Alanyaspor'dan penaltı tepkisi! Corendon Alanyaspor'dan penaltı tepkisi! 01:21
Liverpool'a deplasmanda Wolverhampton şoku! Liverpool'a deplasmanda Wolverhampton şoku! 01:11
Galatasaray-Liverpool maçı detayları Galatasaray-Liverpool maçı detayları 23:25
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisi sözleri! 23:24
Nuri Şahin maç sonu konuştu! Nuri Şahin maç sonu konuştu! 23:06
UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... UEFA'dan G.Saray'a şok! Ceza geldi... 22:58
Daha Eski
Renato Nhaga'dan Beşiktaş maçı sözleri! Renato Nhaga'dan Beşiktaş maçı sözleri! 22:55
Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! Fatih Tekke'den Lovik açıklaması! 22:55
Can Armando Güner: Hayallerim gerçek oldu Can Armando Güner: Hayallerim gerçek oldu 22:54
RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı! RAMS Başakşehir 10 kişi kaldı! 22:39
Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti Cimbom çeyrek finale lider çıktı! İşte maçın özeti 22:30
Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları ne zaman? 22:11