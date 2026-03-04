Savunma sakata geldi

Fenerbahçe'nin savunması adeta revire döndü... Sezon başından bu yana geri dörtlüde forma giyen tüm isimler sakatlık yaşadı. Bu da kadro planlamasında ve takımın hedeflerine yürüdüğü bu dönemde büyük sıkıntılar yarattı. Şu ana kadar savunmada en fazla maç kaçıran isim 13 kezle Archie Brown oldu. İngiliz yıldızı ise; 9 maçla Nelson Semedo takip ediyor. Portekizli sağ bek en az 4 hafta daha sahalardan uzak kalacak ve kaçırdığı maç sayısında Brown'u geride bırakacak. Savunma hattında forma giyip en az sakatlık yaşayan isimler ise; Jayden Oosterwolde ile Mert Müldür... İki futbolcu da sakatlık nedeniyle sadece 1'er maç kaçırdı. Oosterwolde'nin sakatlığı cezalı olduğu karşılaşmaya denk geldi. Geri dörtlüde forma giyen 8 oyuncu, toplamda şu ana kadar 44 maçta forma giyemedi. 3 karşılaşmada oynayamayan kaleci Ederson'u da dahil ettiğimizde kaçan maç sayısı 47'ye yükseliyor.

ZİRVE EDSON ALVAREZ'İN

Sezon başında West Ham'dan 2 milyon euro bedelle kiralanan Edson Alvarez, Fenerbahçe'de sakatlık nedeniyle en fazla maç kaçıran isim... Meksikalı oyuncu, Avrupa Ligi'nde 4, Türkiye Kupası'nda 2, Süper Lig'de 9 ve TFF Süper Kupa'da 2 olmak üzere 17 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Edson, 17 maçta görev yaptı. Ameliyat olan oyuncu, nisanda takıma dönecek.

5 İSİM SAKATLANMADI

Fenerbahçe'de bu sezon İsmail Yüksek, Fred, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın ve Dorgeles Nene, hiç sakatlık yaşamadı. 5 isim zaman zaman forma giymedi ancak bu tamamen teknik heyetin kararıyla oldu.