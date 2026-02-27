Zagreb Liva'nın tapusunu alıyor

Fenerbahçe, kaleci Dominik Livakovic'i devre arasında Dinamo Zagreb'e kiraladı. Sözleşme 2026 hazirana kadar geçerli ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da var. Dinamo, Hırvat eldivenin tapusunu almak için sarı-lacivertlilerle yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağladı ve haziran ayında bu para Fenerbahçe'ye ödenecek. Zagreb, Livakovic'le de 5 yıllık kontrat yapacak.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
