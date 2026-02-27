İngilizlere futbol dersi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında dün Nottingham Forest'a konuk oldu. Kadıköy'deki ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, 7 önemli yıldızından yoksun çıktığı maçı 2-1 kazanmasını bildi. 90 dakika boyunca oyunu domine eden, Nottingham Forest'a adeta futbol dersi veren temsilcimiz ilk maçta alınan skordan dolayı Avrupa Ligi macerasına devam edemedi. Domenico Tedesco ve öğrencileri, başı dik bir şekilde gururla Avrupa'ya veda etti.

OYUNUYLA VİTOR'U KORKUTTU

Maça ön alan baskısıyla başlayan Fenerbahçe, Nottingham'ı şoka uğrattı. 22'de yakaladığı ilk net pozisyonda da Kerem'le ağları sarstı. Ardından Cherif ve Kerem'le ilk yarıda net fırsatları cömertçe harcayan sarı-lacivertliler, Periera'yı korkuttu. Vitor, ikinci yarıya 4 as oyuncusunu oyuna alarak başladı. Ancak Kerem 48'de penaltıdan farkı ikiye çıkardı. 68'de Odoi, Nottingham'ın sayısını kaydetti. Temsilcimiz, tur için bastırdı fakat golü bulamadı.

KEREM'İN DUBLESİ YETMEDİ

Sezon başında rekor bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen, ilk haftalardaki performansıyla ise eleştiri oklarının hedefinde olan Kerem Aktürkoğlu, ligin ikinci yarısında açıldı. Süper Lig'de forma giydiği son iki karşılaşmada 3 gollük katkı yapan milli oyuncu, dün Nottingham deplasmanında da iki gol attı. Kerem'in golleriyle temsilcimiz maçı kazansa da ilk karşılaşmada aldığı skordan dolayı turnuvaya veda etti. Kerem ise dünkü sayılarıyla birlikte bu sezon Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da 6. kez gol sevinci yaşadı ve sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu.

ALKIŞLAR TARIK'A

Ederson'un sakatlığında dün kariyerinde ilk kez bir Avrupa maçında forma giyen Tarık Çetin, sergilediği performansla takdir kazandı. Özellikle ikinci yarıda yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çeken 29 yaşındaki eldiven, Jesus ve Hutchinson'un yüzde yüzlük gollerine engel oldu. Performansıyla alkış alan Tarık Çetin'le yönetim sözleşme uzatmak için önümüzdeki günlerde görüşmelere başlayacak.

ARCHİE BROWN 2.5 AY SONRA

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, yaklaşık 2.5 ay sonra formasına kavuştu. Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 3 kulvarda 15 resmi maç kaçıran 23 yaşındaki oyuncu, son müsabakasına ligde 15 Aralık 2025 tarihinde Konyaspor karşısında çıkmıştı. Tecrübeli sol bek, 11'de başladı, 76'da yerini Levent Mercan'a bıraktı.

CHERİF'TEN İLK KATKI

Dün Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte Fenerbahçe'nin gol ayağı olarak ilk 11'de maça başlayan Sidiki Cherif, performansıyla eleştirilse de ilk skor katkısını yaptı. 19 yaşındaki futbolcu, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golde pası veren isimdi.

ALAETTİN'DEN SİFTAH

Fenerbahçe altyapısında yetişen Alaettin Ekici, sarı-lacivertli forma altında kariyerinin ilk Avrupa maçına çıktı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan genç oyuncu, 76'da Cherif'in yerine oyuna girdi. Alaettin'in isteği, arzusu beğeni kazandı.

MATTEO GUENDOUZI STOPER OYNADI

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle dün stoper bölgesinde Matteo Guendouzi'yi tercih etti. Skriniar'ın sakatlanmasının ardından Nottingham'la oynanan ilk maçta da stoperde görev yapan Fransız yıldız, dün sergilediği performansla alkış aldı.

TEDESCO'DAN 3-5-2 DİZİLİMİ

İtalyan teknik adam, Nottingham Forest deplasmanında sistem değişikliğine gitti. Tecrübeli çalıştırıcı, takımını 3-5-2 şeklinde sahaya sürdü ve bunun karşılığını da aldı. Özellikle ilk yarıda İngiliz ekibine orta sahada büyük üstünlük kuran Tedesco, Süper Lig'de de ilerleyen haftalarda bu dizilimle iş yapacağını gösterdi.

NENE KORKUTTU

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Dorgeles Nene, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlık yaşadı. Sağlık heyetinin müdahalesi sonrasında oyuna devam etse de ikinci yarıya çıkamadı ve yerini Semedo'ya bıraktı. Nene'nin durumu MR sonrasında belli olacak.