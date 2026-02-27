Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçını değerlendirdi. Tedesco, "İyi bir maç çıkardık. Takımımızla çok gurur duyuyorum. Kolay değildi, ilk maçta normal performansımızın altında kalmıştık. Rakipte yeni hocanın olmasının etkisiyle normalin üstüne çıktılar ve bu da o skora sebep oldu. Turu evimizde kaybettik. Çok iyi mücadele ettik. Kolay değildi. Savaştık ve ofansif bir anlayışla sahadaydık. 2-0'ı ilk yarıda sağlayabilirdik. Çok orta yaptık, kalabalık hücum ettik. Pek çok oyuncu çok iyi oynadı" dedi.

TARIK SÜRPRİZ DEĞİL

Tedesco, "Tarık Çetin kendisini ilk 11'de buldu. Mantalitesini biliyorduk, sürpriz olmadı. Alaettin'in performansını biliyoruz, bizimle antrenman yapıyor ve altyapıda oynuyor. Çok büyük bir potansiyel. İzlediğimiz başka oyuncular da var. Oğuz Aydın, birkaç haftadır yoktu ama 2 golde de belirleyiciydi. Takım onca probleme, sakatlığa rağmen hayatta kaldı, çıkış yolu bulup oynadı. Yeni sistemle oynadık. Bizim için önemli olan ofansif mantalite" diye değerlendirdi.

14 MAÇ OYNADI

Avrupa kupalarına veda eden sarı-lacivertli temsilcimiz bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplamda 14 maç oynadı. Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesinde açan ve play-off etabında elenen Kanarya, Avrupa Ligi'ne de son 16 play-off turunda veda etti.

PEREİRA'DAN TEBRİK

Nottingham Forest'in hocası Vitor Pereira, Fenerbahçe'yi tebrik etti. Pereira, "İlk maçın avantajıyla turu geçtik. Fenerbahçe çok iyi mücadele etti. İlk yarıda özellikle iyi olan taraf Fenerbahçe idi. Fenerbahçe'nin güçlü rakip olduğunu biliyorduk. Bu güçlerini de gösterdiler" dedi.

İSMAİL'E TAM NOT

Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar ve Fred'in yokluğunda sahaya takım kaptanı olarak İsmail Yüksek çıktı. Orta sahada başarılı bir performans sergileyen İsmail, taraftarlarından tam not aldı. Milli futbolcu, 90 dakika oynayıp takım arkadaşlarını da saha içinde çok iyi yönlendirdi.

ADA'DA TARAFTAR DESTEĞİ

Fenerbahçe taraftarları İngiltere deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Nottingham Forest karşılaşması için kendilerine ayrılan yeri dolduran Fenerbahçe taraftarları maç öncesi ve karşılaşma esnasında takıma büyük destek verdi. Öte yandan İngiltere'de yaşayan taraftarların dışına çeşitli Avrupa ülkelerinden taraftar grupları da mücadeleyi yerinde takip etti.

AVRUPA'DA 3. KEZ DALYA HEYECANI

Temsilcimiz Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanıyla beraber Avrupa kupalarında 300. maçına çıktı. Sarı-lacivertliler, İngiltere'deki karşılaşmada 3. kez 'dalya' dedi. Öte yandan Kanarya, 10 sene sonra Avrupa'da İngiltere deplasmanına çıktı. En son 2016'da M.United ile Avrupa Ligi'nde maça çıkılmıştı.