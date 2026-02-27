Nottingham Forest'la oynana ilk maçta sakatlanan Milan Skriniar'ın çekilen MR'ı sonrasında en az sahalarda 4 hafta uzak kalacağı açıklanmıştı.

Ancak azmiyle ve hırsıyla dikkat çeken Slovak stoper, başkan Sadettin Saran'la bir görüşme gerçekleştirdi. Skriniar'ın Başkan Saran'a "Kendime çok iyi bakıyorum.

Beklenenden çok daha erken döneceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dediği öğrenildi. Skriniar'ın Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi planlanıyordu ancak Slovak oyuncu daha erken döneceğinin sinyalini verdi.