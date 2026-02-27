Fenerbahçe'den devre arasında Fransız ekibi Rennes'e transfer olan Sebastian Szymanski, dikkat çeken açıklamalara imza attı. Polonyalı futbolcu, "Jose Mourinho olmasaydı, Fenerbahçe'den biraz daha erken ayrılacaktım. Size güvenen bir teknik direktörün olması güzel bir şey, bunu saklamayacağım. Mourinho benim için öyle biriydi. Harika bir insan ve harika bir teknik direktör" dedi.

F.BAHÇE'DE ÇOK AZ OYNADIM

Portekizli teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından durumun kendisi adına olumsuza döndüğünü söyleyen "Mourinho, transfer dönemi sona erdikten sonra ayrıldı.

Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de çok az oynadım, kendi pozisyonumda oynamadım ve beklemek zorunda kaldım. Burada mutluyum ve önümüzdeki dönemde formumun arttığını kanıtlayacağıma inanıyorum" diye konuştu.

9.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Rennes, devre arası transfer döneminde Sebastian Szymanski'nin transferi için Fenerbahçe'ye 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Szymanski, transferinden sonra Rennes'te 6 maçta forma buldu ve 2 asist yaptı.

SAKİN BİR ŞEHİR

Fenerbahçe'den sonra transfer olduğu Rennes ile ilgili de konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "Burası çok sakin bir şehir. Bulunduğum durumdan sonra tam olarak ihtiyacım olan şey buydu. Frankowski, Marcin Bulka ve Mateusz Wieteska ile bu transfer hakkında ne düşündüklerini konuştum" dedi.