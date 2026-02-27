Arda'dan 2 milyon euro daha

Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Arda Güler'i 20 milyon + 10 milyon bonus karşılığında Real Madrid'e satmıştı. Milli oyuncu, önceki akşam Benfica karşısında 100'üncü kez eflatun-beyazlılarla sahaya çıktı ve yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Arda Güler'i 20 milyon + 10 milyon bonus karşılığında Real Madrid'e satmıştı. Milli oyuncu, önceki akşam Benfica karşısında 100'üncü kez eflatun-beyazlılarla sahaya çıktı ve yapılan anlaşma gereği Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha kazandırdı. Böylece Fenerbahçe, Arda Güler'in transferinden toplamda 8 milyon euroluk bir bonus geliri elde etti. Arda Güler, 25 maçta daha Real forması giyerse 2 milyon euro daha kasaya girecek.