Kadıköy'de kabus!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında dün Nottingham Forest'ı Kadıköy'de konuk etti.

Ancak sarı-lacivertliler, 50 bin taraftarının önünde sahadan ummadık bir skorla ayrıldı.

Daha ilk dakikadan itibaren rakibine üstünlük kuramayan sarı-kanarya, 21'inci dakikada Murillo'nun golüyle geriye düştü. Tribünlerin desteğine rağmen bir türlü oyuna ortak olamayan sarı-lacivertli temsilcimiz, 43'üncü dakikada ise kalesinde ikinci golü gördü.

SADECE 2 İSABETLİ ŞUT

Jesus'un bu golüyle 2. yarıya daha rahat başlayan Ada ekibi, dakikalar 50'yi gösterdiğinde White'ın sayısıyla 3-0'u yakaladı. Bu dakikadan sonra oyunu rölantiye alan İngiliz ekibi karşısında F.Bahçe, hiç varlık gösteremedi. 90 dakika boyunca kaleye sadece iki isabetli şut çekebilen sarı-lacivertliler, alınan skorla taraftarını kahretti. Rövanş 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak.

Fenerbahçe, bu maç öncesi aldığı 3-0 mağlubiyetle tur şansını mucizelere bıraktı.

SKRINIAR KORKUTTU

Fenerbahçe, dün Nottingham Forest karşısında hem maçı hem de kaptanı Milan Skriniar'ı kaybetti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Slovak stoper, sarı-lacivertli taraftarların en güvendiği isimdi. Ancak tecrübeli oyuncu, 23'üncü dakikada geriden pas attı ve ardından sağ bacağını tuttu. Sonrasında orta sahaya kadar ilerleyen kaptan, acılar içinde kendisini yere bıraktı. Sağlık heyetinin ilk müdahalesinin ardından kulübeye değişiklik işareti yapıldı. Saha içinde yapılan tedavi sonrasında Milan Skriniar, gözyaşları içinde kenara geldi. Kaptan'ın yerine oyuna 26'ncı dakikada Çağlar Söyüncü dahil oldu. Skriniar yerdeyken Nottingham Forest topu dışarı atmak yerine atak yaptı.

Ortalık sonrasında karıştı. Sakatlanan Milan Skriniar'ın durumu bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak.

TEDESCO TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Trabzonspor maçı 11'ine göre Nottingham Forest müsabakasına tek değişiklik ile çıktı. İtalyan çalıştırıcı, hafta sonu oynanan derbide görev verdiği İsmail Yüksek'i yedek kulübesine çekti ve formayı Sidiki Cherif'e verdi. İsmail'in yerine dün karşılaşmanın ilk yarısında Marco Asensio 8 numara pozisyonunda görev yaptı.

JAYDEN VE FRED CEZALI

Fenerbahçe'de dün Oosterwolde 69, Fred de 90+1'de gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki yıldız, 26 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynanacak olan rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek. Jayden, lig aşamasındaki Ferençvaroş maçında da sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

BROWN 66 GÜN SONRA

Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, 66 gün sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan genç oyuncu, son olarak 15 Aralık 2025 tarihinde oynanan Konyaspor maçında forma giymiş ve sakatlığı nedeniyle 11 maçta takımını yalnız bırakmıştı.

TEK EKSİKLE ÇIKTI

Fenerbahçe, dünkü Nottingham Forest maçında tek oyuncusundan faydalanamadı. O isim de; ayak bileğindeki ödem nedeniyle operasyon geçiren Edson Alvarez'di. Öte yandan Fenerbahçe'nin üç yeni transferi Guendouzi, Kante ve Sidiki Cherif, Avrupa'da ilk kez sarı-lacivertli forma altında resmi maça çıktı.