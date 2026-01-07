CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dev heyecan

Dev heyecan

Türkiye, iki gün süren Turkcell Süper Kupa yarı final heyecanını ATV’de yaşadı. Cumartesi günü oynanacak G.Saray-F.Bahçe finali de ATV’den canlı yayınlanacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Dev heyecan

ATV, kalitesi ve tecrübesiyle Turkcell Süper Kupa'da yayıncılık dersi verdi. Tüm Türkiye, Ziraat Türkiye Kupası'nda olduğu gibi Turkcell Süper Kupa maçlarının heyecanını da ATV farkıyla yaşadı. Yarı finalde Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe -Samsunspor maçları büyük bir coşkuya sahne oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği her iki karşılaşma ATV'den yayınlandı. Bunun yanında hem maç önü hem de maç sonu yayınları ile A Spor, Turkcell Süper Kupa'nın bütün detaylarını futbolseverlerle paylaştı. ATV'deki dev heyecan 10 Ocak Cumartesi günü G.Saray-F.Bahçe arasındaki finalle zirve yapacak.

FİNAL NEFES KESECEK

Turkcell Süper Kupa'da G.saray-F.Bahçe arasındaki dev final 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele ATV'den ekranlara gelecek. A Spor'da da finale dair tüm detaylar, özel röportajlar ve yorumlar izleyiciyle buluşacak.

