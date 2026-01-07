ATV, kalitesi ve tecrübesiyle Turkcell Süper Kupa'da yayıncılık dersi verdi. Tüm Türkiye, Ziraat Türkiye Kupası'nda olduğu gibi Turkcell Süper Kupa maçlarının heyecanını da ATV farkıyla yaşadı. Yarı finalde Galatasaray-Trabzonspor ve Fenerbahçe -Samsunspor maçları büyük bir coşkuya sahne oldu. Futbolseverlerin yakından takip ettiği her iki karşılaşma ATV'den yayınlandı. Bunun yanında hem maç önü hem de maç sonu yayınları ile A Spor, Turkcell Süper Kupa'nın bütün detaylarını futbolseverlerle paylaştı. ATV'deki dev heyecan 10 Ocak Cumartesi günü G.Saray-F.Bahçe arasındaki finalle zirve yapacak.

FİNAL NEFES KESECEK

Turkcell Süper Kupa'da G.saray-F.Bahçe arasındaki dev final 10 Ocak Cumartesi günü oynanacak. İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele ATV'den ekranlara gelecek. A Spor'da da finale dair tüm detaylar, özel röportajlar ve yorumlar izleyiciyle buluşacak.