2026’daki ilk zafer

Sarı-lacivertliler, 2026 yılında çıktığı ilk resmi karşılaşmada Samsunspor'u 2-0 yenmeyi başardı ve yeni seneye kazanarak başladı. Ayrıca Süper Kupa'da ilk kez karşılaşan iki takımın mücadelesinde de Fenerbahçe galip gelerek bir ilke imza attı. İki takımın Süper Kupa'daki ilk randevusu Adana'da oynandı.

4 MAÇ SONRA SEVİNÇ

Fenerbahçe , Samsunspor karşısında tam 4 maç sonra galip gelmeyi başardı. Kanarya son olarak Ağustos 2023'te Samsunspor'u 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, tam 4 karşılaşma sonra galip gelmesini bildi. Ligde üst üste 4 beraberlik geldikten sonra Süper Kupa'daki mücadelede galibiyet hasreti sona erdi.