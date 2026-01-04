CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Şampiyonluk aşkına

Şampiyonluk aşkına

Başkan Sadettin Saran, seçim kararının ardından bazı futbolcularla özel olarak görüştü. Takımdaki pozitif havanın bozulmasını istemeyen Başkan Saran, tek hedefin tüm kulvarlarda şampiyonluk olduğunu belirtti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2026 Pazar 06:50
Şampiyonluk aşkına

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 2025 yılının son gününde yaptığı açıklamada sezon sonunda kulübün olağanüstü seçimli genel kurula gideceğini açıkladı. Sadettin Saran, bu kararının ardından takımla ilgili çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe Başkanı Saran, bu açıklamasının ardından bazı futbolcularla özel olarak görüştü. Başkan Saran, oyuncularla yaptığı bu görüşmede sezon sonuna kadar yönetimin görevde olacağını ve tek hedefin tüm kulvarlarda kupa olduğunu iletti. Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyet, alınan seçim kararının takımdaki pozitif havayı bozmasını istemiyor. Sarı-lacivertli kulüpte birlik ve beraberliğin sağlanması adına teknik heyet ve yönetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

