Kadıköy’de Filistin’e destek

Dev derbi öncesi iki takım oyuncuları sahaya 'Filistin yalnız değildir' pankartıyla çıktı. 1 Ocak'ta Galata'daki büyük yürüyüşe çağrıda bulunuldu. Ayrıca Kadıköy'de tribunlarde de Filistin ve Gazze'deki çıcuklar için destek pankartı açıldı. 'Filistin'deki her çocuk güvenli ve mutlu bir geleceği hak ediyor' yazısı pankartta yer aldı. Beşiktaş derbisinde tribünleri dolduran Fenerbahçe taraftarları takımları için de 'Biriz, birlikteyiz, şampiyon olacağız'yazılı bir pankart yayınladı.