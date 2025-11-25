Lewandowski'den Fenerbahçe'ye transferde dikkat çeken şart!

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Barcelona'da forma giyen Polonyalı oyuncuyla ilk temas geçtiiğimiz günlerde kuruldu. İspanyol medyası yapılan bu görüşmenin detaylarını duyurdu ve F.Bahçe'nin 37 yaşındaki golcüye 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak Lewa'nın 2.5 senelik kontrat istediğini yazdı.
Bu istek karşısında F.Bahçeli yetkililer, Başkan Sadettin Saran'la görüşmek için süre istedi. Tarafların önümüzdeki ay yeniden bir araya geleceği ve olumlu ya da olumsuz bu transferi sonlandıracağı ileri sürüldü.
