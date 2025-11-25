CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Lewandowski'den Fenerbahçe'ye transferde dikkat çeken şart!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Robert Lewandowski ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Polonyalı yıldızdan sarı-lacivertlilere dikkat çeken bir şart geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2025 Salı 06:50
Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımda ilk hedef; santrfor ve düşünülen isim Robert Lewandowski.

Barcelona'da forma giyen Polonyalı oyuncuyla ilk temas geçtiiğimiz günlerde kuruldu. İspanyol medyası yapılan bu görüşmenin detaylarını duyurdu ve F.Bahçe'nin 37 yaşındaki golcüye 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiğini ancak Lewa'nın 2.5 senelik kontrat istediğini yazdı.

Bu istek karşısında F.Bahçeli yetkililer, Başkan Sadettin Saran'la görüşmek için süre istedi. Tarafların önümüzdeki ay yeniden bir araya geleceği ve olumlu ya da olumsuz bu transferi sonlandıracağı ileri sürüldü.

