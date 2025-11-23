CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Rize'de yıldızlaşan Asensio: Birlik olduğumuzu gösterdik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşerken sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından karşılaşmanın yıldız ismi Marco Asensio galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 22:14
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 5-2 yenerken 2 gol atarak maçta yıldızlaşan Marco Asensio karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"BİRLİK OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

"Çok erken 2 gol yedik. Devre arasında inancımızı artırmamız gerektiğini konuştuk. İkinci yarı sahadaki dizilişimizi değiştirdik. Bunu da en iyi şekilde gösterdik saha içinde. Ne kadar birlik olduğumuzu da gösterdik. Sonuna kadar inandığımızı gösterdik. Takım her geçen gün üstüne koyarak devam ediyor. Sahaya karakter koyduk. Güzel bir geri dönüş yaptık."

"İLK GOLÜ BULUNCA..."

"İlk gol aslında, sonuna kadar inanmanın bir ürünüydü. İlk golü bulunca her şeyin değişeceğini düşünüyorduk. İkinci gole benzer bir gol nasıl oldu en son ama iki gol de inancın ürünü!" dedi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
