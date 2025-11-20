G.Saray'a gol atacağım

F.Bahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Türkiye'de ilk özel röportajını A Spor'dan Erdem Akbaş'a verdi. Soruları içtenlikle yanıtlayan Asensio, şunları söyledi: "F.Bahçe'ye gelmeden önce proje bana anlatıldı. F.Bahçe'nin hedefleri, neler elde etmek istedikleri konusunda düşünceler bana aktarıldı. F.Bahçe hep kazanmak isteyen, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen bir kulüp. Uzun süredir elde edilmeyen bir şampiyonluk var. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için benim de isteklerim örtüşünce geldim. Ben de birçok kupa kazanmak istiyorum."

TARAFTARIN SEVGİSİNİ HİSSETTİM

İspanyol yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Transfer sürecinde taraftarlardan mesaj aldım. Fenerbahçeliler'in sevgisini hissettim. Takım olarak iyi gidiyoruz. Rizespor maçı var. O maça konsantre olacağız. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Önce Rizespor, sonra Ferençvaroş ve ardından Galatasaray. Galatasaray derbisi çok önemli, farkındayız. Bizler, taraftarlar, camia açısından çok önemli. Adım adım ilerlemeliyiz. Biz bu maçları kazanmak istiyoruz. Ligde istediğimiz yere gelmek için bu maçları kazanmalıyız. Galatasaray'a gol atmam gerekiyor. Zor maç olacak."

TÜRKİYE LİGİ İYİ SEVİYEDE

Süper Lig'in üste seviyede olduğunu belirten Asensio, "Türkiye Ligi iyi seviyede. Her maç aslında zor. Fiziksel ve taktiksel olarak güçlü ekipler var. Oynadığımız takımlar rekabetçi ve rekabeti yüksek maçlar oluyor. Samimi olarak bu ligin iyi seviyede olduğunu söylemeliyim. Bu da oynanan maçlarda görünüyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SICAKLIĞINI AKTARIYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili açıklamalar yapan Asensio, "Başkanımızın sıcaklığını, pozitifliğini hep görüyoruz. Sıcaklığını aktarıyor hep. Bu bizim için çok önemli. Bir kulüp başkanının böyle yaklaşması önemli ve özgüven verici. Bize güvendiğini hissettiriyor" dedi.

10 NUMARADA DAHA RAHATIM

İspanyol yıldız oynamak istediği mevkinin 10 numara pozisyonu olduğunu söyledi: "Sağ açık, sol açık, 8 numarada oynadım. Maç içinde derin koşular yaptım. Her pozisyonun kendine özgü stili var. Kendi düşüncem olarak en rahat ettiğim pozisyon 10 numara."