CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe G.Saray'a gol atacağım

G.Saray'a gol atacağım

Marco Asensio: “Galatasaray derbisi çok önemli, farkındayız. Bizler, taraftarlar, camia açısından çok önemli. Adım adım ilerlemeliyiz. Biz bu maçları kazanmak istiyoruz. Galatasaray’a gol atmam gerekiyor”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a gol atacağım

F.Bahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Türkiye'de ilk özel röportajını A Spor'dan Erdem Akbaş'a verdi. Soruları içtenlikle yanıtlayan Asensio, şunları söyledi: "F.Bahçe'ye gelmeden önce proje bana anlatıldı. F.Bahçe'nin hedefleri, neler elde etmek istedikleri konusunda düşünceler bana aktarıldı. F.Bahçe hep kazanmak isteyen, Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek isteyen bir kulüp. Uzun süredir elde edilmeyen bir şampiyonluk var. Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için benim de isteklerim örtüşünce geldim. Ben de birçok kupa kazanmak istiyorum."

TARAFTARIN SEVGİSİNİ HİSSETTİM

İspanyol yıldız sözlerine şöyle devam etti: "Transfer sürecinde taraftarlardan mesaj aldım. Fenerbahçeliler'in sevgisini hissettim. Takım olarak iyi gidiyoruz. Rizespor maçı var. O maça konsantre olacağız. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Önce Rizespor, sonra Ferençvaroş ve ardından Galatasaray. Galatasaray derbisi çok önemli, farkındayız. Bizler, taraftarlar, camia açısından çok önemli. Adım adım ilerlemeliyiz. Biz bu maçları kazanmak istiyoruz. Ligde istediğimiz yere gelmek için bu maçları kazanmalıyız. Galatasaray'a gol atmam gerekiyor. Zor maç olacak."

TÜRKİYE LİGİ İYİ SEVİYEDE

Süper Lig'in üste seviyede olduğunu belirten Asensio, "Türkiye Ligi iyi seviyede. Her maç aslında zor. Fiziksel ve taktiksel olarak güçlü ekipler var. Oynadığımız takımlar rekabetçi ve rekabeti yüksek maçlar oluyor. Samimi olarak bu ligin iyi seviyede olduğunu söylemeliyim. Bu da oynanan maçlarda görünüyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SICAKLIĞINI AKTARIYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile ilgili açıklamalar yapan Asensio, "Başkanımızın sıcaklığını, pozitifliğini hep görüyoruz. Sıcaklığını aktarıyor hep. Bu bizim için çok önemli. Bir kulüp başkanının böyle yaklaşması önemli ve özgüven verici. Bize güvendiğini hissettiriyor" dedi.

10 NUMARADA DAHA RAHATIM

İspanyol yıldız oynamak istediği mevkinin 10 numara pozisyonu olduğunu söyledi: "Sağ açık, sol açık, 8 numarada oynadım. Maç içinde derin koşular yaptım. Her pozisyonun kendine özgü stili var. Kendi düşüncem olarak en rahat ettiğim pozisyon 10 numara."

G.Saray'dan Castillo sürprizi! Okan Buruk onay verirse...
Arsenal'in yıldızı F.Bahçe'ye önerildi!
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı geliyor
F.Bahçe'de Boscagli heyecanı!
Çağlar Söyüncü'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe Bugünün maçları listesi 20 Kasım Perşembe 07:38
Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması Milli Takım'da eğlenceli anlar! Arda ve İrfan'ın kapışması 00:41
F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! F.Bahçe'de Asensio'dan flaş Galatasaray sözleri! 00:41
Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... Gardi'den transfer itirafı! G.Saraylı yıldızlar... 00:41
Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi Milli Takım FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi 00:41
Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... Kartal'dan Ter Stegen hamlesi! Yapılan teklif... 00:41
Daha Eski
G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... G.Saray'da gündem Arias! Sunulacak teklif... 00:41
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! 00:41
Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... Aslan transferde gaza bastı! 4 isim birden... 00:41
F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" F.Bahçe'den sonra değere bindi! "İyi ki almışız" 00:41
G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... G.Saray'da Icardi krizi! Buruk ile görüştü ve... 00:41
Asensio'ya Serie A kancası! Asensio'ya Serie A kancası! 00:41