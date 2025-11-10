Son 3 maçta 11 gol geldi

F.Bahçe'nin hücumdaki etkinliği her hafta devam ediyor. Sarı-lacivertliler Süper Lig’de sahaya adımını attığı son 3 maçta rakiplerine adeta gol olup yağdı. Bu süreçte rakip filelere 11 gol bırakan Sarı Kanarya, G.Antep FK’yı 4-0, Beşiktaş’ı 3-2 ve son olarak Kayserispor’u 4-2 devirmeyi başardı.
