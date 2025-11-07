1 puana razı oldu

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fenerbahçe Plzen deplasmanından ummadık kayıpla döndü. Karşılaşmanın başından sonuna kadar zorlanmasına rağmen En-Nesyri, Fred ve Jhon Duran'la net fırsatları kaçıran sarı-lacivertlilere en büyük engel ise hakem Lindhout'tu...

38 yaşındaki Hollandalı düdük, verdiği ve vermediği kararlarla temsilcimizin önüne set koydu, adeta üç puanı elimizden aldı. Özellikle 90+5'teki skandal kararı tüm Türkiye'yi çileden çıkardı.

VAR'a gitmesine rağmen Duran'a yapılan penaltıyı vermedi.

15'İNCİ SIRADA TAMAMLADI

Temsilcimizde özellikle Milan Skriniar ve Ederson, sergiledikleri performansla karşılaşmanın en iyi isimleri oldu. Brezilyalı eldiven, 90 dakika boyunca yaptığı 6 kurtarışla Fenerbahçe'nin deplasmandan puanla dönmesini sağladı. Rakibe de net fırsatlar vermedik. Maç başladığı gibi 0-0 sone ererken, bu beraberlikle sarılacivertliler, puanını 7'ye çıkardı ve Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasını 15'inci sırada tamamladı. Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Kadıköy'de Ferencvaros'u konuk edecek.

4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynanan Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 1'i zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Levent Mercan, Avrupa listesinde olmadığı için kadroda yoktu. 40 yaşındaki çalıştırıcı, Levent'in yanı sıra; Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene'yi de yedek soyundurdu. Bu dört ismin yerine ise; İtalyan çalıştırıcı formayı; Archie Brown, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Sebastian Szymanski'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, Nelson, Skriniar, Oosterwolde, Alvarez, İsmail ve Youssef En-Nesyri'den ise vazgeçmedi. Fenerbahçe'de ayrıca, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun da Viktoria Plzen deplasmanında yoktu.

TALISCA 10 NUMARAYA GEÇTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Viktoria Plzen karşısında 10 numara pozisyonunda Anderson Talisca'yı görevlendirdi. Genç teknik adam, Marco Asensio'yu yedek soyundurduğu müsabakada Brezilyalıyı bu pozisyonda oynattı. Talisca özellikle ilk yarıda girdiği ikili mücadelelerde sık sık yerde kalırken, performansıyla eleştirildi.

FERENCVAROS MAÇINDA YOKLAR

Fenerbahçe'nin yıldızları İsmail Yüksek ile Jayden Oosterwolde, Viktoria Plzen karşılaşmasında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler... İsmail 44'te, Oosterwolde'de de 48'de yaptığı hareket sorasında sarı kart gördü. İki isim de Fenerbahçe'nin 27 Kasım'da Kadıköy'de oynayacağı Ferencvaros karşılaşmasında görev yapamayacak. İsmail, 57'de yerini Fred'e bıraktı.

MILAN SKRINIAR: KAZANMAYI DENEDİK

Fenerbahçe'nin kaptanı Milan Skriniar, dün Viktoria Plzen karşısında yine klasını konuşturdu. Birçok pozisyonda rakipleriyle bire bir kaldı ve Slovak stoper, Plzen'li oyunculara geçiş izni vermedi. Çok iyi bir performans ortaya koyan Skriniar, maç sonu şunları söyledi:

"Daha iyisini yapabilirdik. Kazanmayı denedik. İstedik ama başaramadık. Neticede gol yemedik ve mutluyum."

MAÇ ÖNCESİ YEMEK YENDİ

Viktoria Plzen yönetimi, müsabaka öncesinde Fenerbahçe yöneticilerini ve UEFA delegesini yemekte ağırladı. Yemeğe yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Taner Sönmezer ile Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ve Viktoria Plzen Başkanı Adolf Sadek katıldı. Yemeğin ardından iki kulüp yetkilileri, birbirlerine karşılıklı olarak başarılar diledi ve hediye takdim etti.

NE YAPTIN FRED?

60'ıncı dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna giren Fred, topla 61. dakikadaki ilk buluşmasında gole çok yaklaştı. Sol kanattan Sebastian Szymanski'nin ortasında arka direkte bomboş topla buluşan Brezilyalı oyuncu, meşin yuvarlağı üstten auta gönderi.

Pozisyon sonrasında çok üzülen sambacı, 90+9'da gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düştü. Brezilyalı oyuncu, 27 Kasım'daki Ferencvaros maçında yok.