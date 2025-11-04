CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’nun hedefi Türkçe öğrenmek! Yedinci dile başladı

FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco'nun hedefi Türkçe öğrenmek! Yedinci dile başladı

Altı dili akıcı şekilde konuşabilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, şimdi de Türkçe öğrenmeye başladı. Oyuncularıyla daha güçlü bağ kurmayı hedefleyen genç çalıştırıcı, hem takımıyla hem de ülke kültürüyle bütünleşmek istiyor. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 11:06
FENERBAHÇE HABERİ - Tedesco’nun hedefi Türkçe öğrenmek! Yedinci dile başladı

Fenerbahçe'de son haftalarda gözle görülür bir yükseliş yaşanırken bu değişimin en önemli mimarı hiç kuşkusuz Domenico Tedesco oldu. Göreve gelir gelmez iletişime büyük önem veren 40 yaşındaki teknik adam, futbolculardan kulüp personeline kadar herkesle birebir temas kurarak güven ortamını tesis etti.

Bu iletişim iklimini oluşturduktan sonra taktiksel geçiş sürecini başlatan Tedesco, üçüncü maçından itibaren takımına 4-3-3 formasyonunu ezberletmeye başladı. Bu sistemle çıktığı beş maçta yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler; Nice, Stuttgart, Antalyaspor ve Karagümrük'ü mağlup edip Samsunspor'la berabere kalarak istikrar yakaladı. Tedesco'nun takımı, gerektiğinde 4-2-3-1'e dönebilen taktik esnekliğiyle de dikkat çekiyor.

TESİSLERDE ÖRNEK OLDU

Disiplinli çalışmasıyla bilinen İtalyan teknik direktör, uzun bir süre ekibiyle birlikte Samandıra tesislerinde kalarak hem takımıyla bütünleşti hem de "çalışarak kazanılır" mesajı verdi. Bu tavrı, oyuncuların gözünde güveni artırırken kulüp içinde de kenetlenme yarattı.

7. DİL: TÜRKÇE

Milliyet'te yer alan habere göre Almanca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerine hâkim olan Tedesco, şimdi de Türkçe öğrenmeye başladı. Dil öğrenme konusunda oldukça yetenekli olan genç çalıştırıcının, yerli oyuncularla kendi dillerinde iletişim kurmak istediği belirtiliyor.

Basın toplantılarında zaman zaman Türkçe kelimeler kullanan Tedesco'nun, kısa süre içinde temel düzeyde Türkçe konuşabilecek hale gelmesi bekleniyor.

"SAYGI GÖSTERGESİ" OLARAK GÖRÜYOR

Tedesco, Türkçe öğrenme kararını sadece mesleki bir avantaj olarak değil, aynı zamanda bulunduğu ülkeye bir saygı göstergesi olarak değerlendiriyor. Tanıştığı kültürleri derinlemesine anlamayı seven teknik adam, kitaplar okuyarak, belgeseller izleyerek ve çevresiyle sohbet ederek Türk kültürünü daha yakından tanımaya çalışıyor.

