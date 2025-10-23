CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe ve Samsunspor kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA ülke puanı sıralaması

Galatasaray Fenerbahçe ve Samsunspor kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe evinde Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti. Bir diğer temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nde Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etmişti. Samsunspor ise konuk evinde Dinamo Kiev'i 3-0'la geçti. üç temsilcimizin kazanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralamasında yükselişe geçtik. İşte Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki son durumu...

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2025 Cuma 00:08
Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı konuk etti.

Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Sarı lacivertliler Alman ekibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

Bir önceki gün Galatasaray ise, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo Glimt'i 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Galatasaray Fenerbahçe ve Samsunspor kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA ülke puanı sıralaması

Samsunspor, Konferas Ligi'nde Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek 2'de 2 yaptı.

Galatasaray Fenerbahçe ve Samsunspor kazandı ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA ülke puanı sıralaması

Temsilcilerimizin galibiyetleri sonrası UEFA ülke puanımız güncellendi. İşte UEFA'nın güncel puan durumu...

Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

1- İNGİLTERE: 98.895

Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

2- İTALYA: 87.803

Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

3- İSPANYA: 82.081

Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

4- ALMANYA: 78.404

Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

5- FRANSA: 71.393

Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

6- HOLLANDA: 63.533

Fenerbahçe Stuttgart'ı devirdi ülke puanımız yükseldi! İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması

7- PORTEKİZ: 60.467

