Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti!

Fenerbahçe’nin Stuttgart’ı ağırladığı UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde Sebastian Szymanski’nin, Kerem Aktürkoğlu’nun golünü “Harry Potter” sevinci ile kutlaması dikkat çekti. İşte o görüntüler... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 21:36
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Golün ardından yedek kulübesinde ilgi çekici bir an yaşandı. Mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası ilginç bir jestle sevincini gösterdi. Polonyalı yıldız, Kerem'in son yıllarda sıkça kullandığı "Harry Potter" gol sevincini yaparak takım arkadaşına destek verdi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

F.Bahçe-Stuttgart | CANLI
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
