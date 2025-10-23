FENERBAHÇE HABERİ - Szymanski’den Kerem’e “Harry Potter” jesti!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
Golün ardından yedek kulübesinde ilgi çekici bir an yaşandı. Mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu'nun golü sonrası ilginç bir jestle sevincini gösterdi. Polonyalı yıldız, Kerem'in son yıllarda sıkça kullandığı "Harry Potter" gol sevincini yaparak takım arkadaşına destek verdi.
