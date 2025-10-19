CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Levent Mercan: Performansımı hocamız değerlendirecek

Levent Mercan: Performansımı hocamız değerlendirecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde futbolculardan Levent Mercan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 22:33
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Levent Mercan: Performansımı hocamız değerlendirecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde futbolculardan Levent Mercan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE LEVENT MERCAN'IN AÇIKLAMALARI

"Her zaman oynamak isterim, çok çalışırım. Takıma fayda sağlayabileceğimi antrenmanlarda göstermek isterim. Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Ben antreman ya da maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. En önemlisi galibiyet...

Performansımı hocamız değerlendirecek. Benlik bir şey yok. Ben en iyisini yapmaya çalışırım, umarım yapmışımdır da. Hafta içi hocamla konuşuruz, bakalım ne diyecek."

Kanarya zirve yarışında hata yapmadı!
Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey...
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
CANLI ANLATIM | Sandıklar kapandı! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı Tufan Erhürman | Başkan Erdoğan'dan açıklama
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon
Gol ofsayta takıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... Domenico Tedesco: Tek eksik olan şey... 22:14
En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon En-Nesyri'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon 22:13
Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! Kanarya zirve yarışında hata yapmadı! 22:01
Gol ofsayta takıldı! Gol ofsayta takıldı! 21:52
Esenler'de kazanan yok! Esenler'de kazanan yok! 21:14
Dev maçın galibi Man. United! Dev maçın galibi Man. United! 20:59
Daha Eski
Talisca'ya Kadıköy'de tepki! Talisca'ya Kadıköy'de tepki! 20:53
F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! F.Bahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! 20:31
Orkun Kökçü'nün vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı Orkun Kökçü'nün vefat eden babaannesi son yolculuğuna uğurlandı 19:54
Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil seçildi! Beşiktaş'ın yeni divan başkanı Ahmet Ürkmezgil seçildi! 19:52
Tedesco'dan Levent Mercan sözleri! Tedesco'dan Levent Mercan sözleri! 19:04
G. Antep FK 3 puanı 3 golle aldı! G. Antep FK 3 puanı 3 golle aldı! 19:02