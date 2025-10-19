Levent Mercan: Performansımı hocamız değerlendirecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-lacivertlilerde futbolculardan Levent Mercan, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE LEVENT MERCAN'IN AÇIKLAMALARI

"Her zaman oynamak isterim, çok çalışırım. Takıma fayda sağlayabileceğimi antrenmanlarda göstermek isterim. Hocam bana şans verdi, teşekkür ederim. Ben antreman ya da maçlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. En önemlisi galibiyet...

Performansımı hocamız değerlendirecek. Benlik bir şey yok. Ben en iyisini yapmaya çalışırım, umarım yapmışımdır da. Hafta içi hocamla konuşuruz, bakalım ne diyecek."