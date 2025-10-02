Domenico Tedesco'dan dikkat çeken Asensio açıklaması!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında sahasında OGC Nice takımını 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. İşte Tedesco'nun sözleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 22:15 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 22:33
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında sahasında OGC Nice takımını 2-1'lik skorla mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEDESCO'NUN SÖZLERİ:

Bizler için güzel bir galibiyet oldu. Birçok konuda ileri bir adım attık. Maç içinde takımın koyduğu karakter, özgüven, saha içi pozisyon anlamda gelişiyoruz. Gelişebilmek için pozitif anlara, gollere ihtiyaç duyarsınız. Kerem goller attığı için, ikinci yarıda giren oyunculardan mutluyum. Herkes hazır, anın içinde. Bu da güzel bir gösterge.

Bir önceki maçın 11'iyle devam ettik. Zagreb maçı sonrası istikrarın öneminden bahsetmiştik. İstikrarı geliştirmek gerekiyor. Özgüveni inşa etmesi zor ve zaman alıyor. Her 3-4 günde bir oynayınca her maç 11'de oynayamayız. Asensio dün gripti, yüksek ateşi yoktu ama oynaması soru işaretiydi. 60 dakika boyunca performans sergiledi, onun yerine giren de katkı sağlamak için hazırdı. Bu da önemliydi. Kulübeden gelen oyunculara da güvenmeliyiz. Onlar da katkı sağlayabiliyorlar. Güven, güven, güven!

