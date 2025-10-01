Fenerbahçe'de Ederson'a milli davet!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 23:19
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kaleci bekçisi Ederson, Brezilya Milli Takımı'na davet edildi. Brezilya Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli takım kadrosunu açıkladı. Kadroda sarı-lacivertli takımın kalecisi Ederson da yer aldı.

Brezilya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Kaleciler: Bento, Ederson, Hugo Souza

Defans: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Eder Militao, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhaes, Beraldo, Vanderson, Wesley

Orta saha: Andre, Bruno Guimaraes, Casemiro, Joao Gomes, Joelinton, Lucas Paqueta

Forvet: Estevao, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vinicius Junior."

