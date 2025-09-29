CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden teknik direktör yardımcısı Gökhan Gönül ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 20:16 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 20:19
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den Gökhan Gönül açıklaması!

Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden teknik direktör yardımcısı Gökhan Gönül ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan Gönül için planlanmakta olan bir görev değişikliği süreci bulunduğu aktarıldı. İşte o açıklama...

'KAMUOYUNA DUYURU'

'Futbol A Takımımız teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Gökhan Gönül ile ilgili olarak bazı bilgilendirmeleri kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Kamuoyundaki tüm söylentilerin aksine, Başkanımız Sayın Sadettin Saran'ın, Gökhan Gönül ile yaptığı görüşmelerde, her fırsatta vurguladığı "Samandıra ruhunu geri getirme" hedefi doğrultusunda, Gökhan Gönül'ün saha içinden çok, Samandıra'nın genel yapısında ve futbol aklının tesis edilmesinde önemli bir rol üstlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Fenerbahçe formasını büyük bir aidiyet ve başarıyla taşıyan, savaşçı ruhu, karakteri ve duruşuyla camiamızda özel bir yere sahip olan Gökhan Gönül'ün, kulübümüze saha dışında da önemli katkılar sağlayacağına olan inancımız tamdır.

Kendisiyle ilgili planlamalar tamamlandığında gerekli bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü'

REKLAM
Beşiktaş-Kocaelispor | CANLI
DİĞER
Efsane yarışma programı yeni bölümüyle ekranlarda
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası müjdeyi verdi: 81 ilde 500 bin sosyal konut için düğmeye basıyoruz
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! Kerem Aktürkoğlu...
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş-Kocaelispor | CANLI Beşiktaş-Kocaelispor | CANLI 19:48
Sergen Yalçın: Fire vermek istemiyoruz! Sergen Yalçın: Fire vermek istemiyoruz! 19:32
Fatih Tekke'den Onuachu açıklaması Fatih Tekke'den Onuachu açıklaması 18:34
Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... Tekke: Onuachu'nun sakatlanması... 18:24
TBF'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a ceza! TBF'den F.Bahçe ve Beşiktaş'a ceza! 17:58
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:41
Daha Eski
Keçiörengücü ile Pendikspor yenişemedi! Keçiörengücü ile Pendikspor yenişemedi! 16:28
Açık Boulder şampiyonası İstanbul'da! Açık Boulder şampiyonası İstanbul'da! 16:28
A. Efes Maccabi ile karşılaşacak A. Efes Maccabi ile karşılaşacak 16:17
Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! Liverpool'un İstanbul kafilesi açıklandı! 16:15
UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev UEFA'dan Zorbay Küçük'e görev 16:14
F.Bahçe Beko'da Zagars şoku! F.Bahçe Beko'da Zagars şoku! 16:12