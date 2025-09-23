Kutlualp Futbol A.Ş’ye

Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Sadettin Saran lehine adaylıktan çekilen Hakan Bilal Kutlualp, Fenerbahçe'nin yeni başkanı seçilen Saran'la dün bir görüşme gerçekleştirdi. Sadettin Saran, Kutlualp'e Futbol A.Ş'de başkanvekilliği teklif etti. Hakan Bilal Kutlualp de yeni başkanın bu teklifinden memnun kaldığını söyledi ve kabul etti. Futbol A.Ş'nin Başkanvekili Kutlualp olacak!