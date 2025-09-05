CANLI SKOR ANA SAYFA
Edin Dzeko'dan Kerem'e destek

Edin Dzeko'dan Kerem'e destek

Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Fiorentina'ya giden Edin Dzeko'dan sürpriz bir destek geldi. Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'nun 9 numaralı formayla verdiği pozu paylaşan Dzeko, dikkat çekti. Bosna Hersekli yıldız kendisinin giydiği 9 numaralı formayla Kerem'in fotoğrafını yayınladı.

F.Bahçe'de flaş karar! İsmail Kartal...
G.Saray'dan milli yıldıza kanca!
Sanat dünyasında ifşa dalgası! Gerçek bedeli kim ödüyor?
CHP kaynar kazan! Özel'in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
F.Bahçe'den Alaba sürprizi!
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de...
Son Dakika
Dört dörtlük Ispartaspor Dört dörtlük Ispartaspor 00:31
Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! Bizim Çocuklar galibiyetle başladı! 23:59
Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! Montella: Arkadaşlık ruhunu herkese gösterdik! 23:59
G.Saray'dan milli yıldıza kanca! G.Saray'dan milli yıldıza kanca! 23:59
Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! Başkan Erdoğan'dan Milli Takım'a tebrik telefonu! 23:59
Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu Milliler fırtına gibi başladı! İşte E Grubu'nda puan durumu 23:59
Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Milli takım 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 23:58
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 23:58
Bursa evinde farklı turladı! Bursa evinde farklı turladı! 23:58
Filenin Sultanları yarı finalde! Filenin Sultanları yarı finalde! 23:58
Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... Nereden nereye! Emre Mor ve transfer... 23:58
G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... G.Saray için şok iddia! F.Bahçe'de... 23:58