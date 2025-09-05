Edin Dzeko'dan Kerem'e destek

Sarı-lacivertli takımdan ayrılarak Fiorentina'ya giden Edin Dzeko'dan sürpriz bir destek geldi. Yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'nun 9 numaralı formayla verdiği pozu paylaşan Dzeko, dikkat çekti. Bosna Hersekli yıldız kendisinin giydiği 9 numaralı formayla Kerem'in fotoğrafını yayınladı.
