Ederson Fenerbahçe'de

Transfer döneminin son günlerinde F.Bahçe üst üste bombaları patlatmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a indiren sarı-lacivertliler ezeli rakibi G.Saray'ın 1.5 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Ederson'u da bitirmeyi başardı. Manchester City forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı Ederson için İngiliz ekibinin talep ettiği 15 milyon euro'luk bedeli 12+ bonuslar şeklinde verecek olan F.Bahçe, oyuncuyu da ikna etti. Livakovic ve İrfancan'ın önüne bir isim almak isteyen yönetim, yılın çalımını attı.

45 MİLYON EURO

Ederson ile 8 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon da bonus olmak üzere toplamda yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Brezilyalı eldiveni UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yetiştirmeyi başardı.

Uzun süre G.Saray ile temas halinde bulunan ancak son günlerde büyük bir çalımla devreye giren F.Bahçe yönetimi, 3 yıldızı bitirerek adeta gövde gösterisi yaptı. 3 senelik sözleşmeye imzasını atacak olan Brezilya Milli Takım forması da giyen Ederson'un kulübe maliyeti 45 milyon euro'yu bulacak.