CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ederson Fenerbahçe'de

Ederson Fenerbahçe'de

Transfer döneminin son günlerinde F.Bahçe üst üste bombaları patlatmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a indiren sarı-lacivertliler ezeli rakibi G.Saray'ın 1.5 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Ederson'u da bitirmeyi başardı. Manchester City forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı Ederson için İngiliz ekibinin talep ettiği 15 milyon euro'luk bedeli 12+ bonuslar şeklinde verecek olan F.Bahçe, oyuncuyu da ikna etti. Livakovic ve İrfancan'ın önüne bir isim almak isteyen yönetim, yılın çalımını attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ederson Fenerbahçe'de

Transfer döneminin son günlerinde F.Bahçe üst üste bombaları patlatmayı başardı. Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio'yu İstanbul'a indiren sarı-lacivertliler ezeli rakibi G.Saray'ın 1.5 aydır kadrosuna katmak için uğraştığı Ederson'u da bitirmeyi başardı. Manchester City forması giyen 32 yaşındaki Brezilyalı Ederson için İngiliz ekibinin talep ettiği 15 milyon euro'luk bedeli 12+ bonuslar şeklinde verecek olan F.Bahçe, oyuncuyu da ikna etti. Livakovic ve İrfancan'ın önüne bir isim almak isteyen yönetim, yılın çalımını attı.

45 MİLYON EURO

Ederson ile 8 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon da bonus olmak üzere toplamda yıllık 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Brezilyalı eldiveni UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yetiştirmeyi başardı.

Uzun süre G.Saray ile temas halinde bulunan ancak son günlerde büyük bir çalımla devreye giren F.Bahçe yönetimi, 3 yıldızı bitirerek adeta gövde gösterisi yaptı. 3 senelik sözleşmeye imzasını atacak olan Brezilya Milli Takım forması da giyen Ederson'un kulübe maliyeti 45 milyon euro'yu bulacak.

Uğurcan Çakır, G.Saray'da!
Reklam
DİĞER
“Yağmur altında aşk” Gözleri KaraDeniz’den romantik anlar
Başkan Erdoğan'dan Çin'deki Şangay zirvesinde Gazze mesajı: "Bebeklerin öldürülmesini durdurmamanın izahı yok"
F.Bahçe Kerem'i resmen açıkladı!
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! Ederson F.Bahçe için İstanbul'da! 01:49
Uğurcan Çakır, G.Saray'da! Uğurcan Çakır, G.Saray'da! 01:12
Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a veda! 01:12
Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti Uğurcan Çakır'dan G.Saray açıklaması! Trabzonspor'a veda etti 01:12
F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! F.Bahçe'nin yıldızına sürpriz teklif! 01:12
Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! Livakovic İspanyol ekibine kiralandı! 01:12
Daha Eski
F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... F.Bahçe ayrılığı açıkladı! Amrabat... 01:12
G.Saray'dan Cuesta açıklaması! G.Saray'dan Cuesta açıklaması! 01:11
Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! Cerny Beşiktaş için İstanbul'da! 01:11
Mendy'nin yeni adresi açıklandı! Mendy'nin yeni adresi açıklandı! 01:11
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 01:11
F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! F.Bahçe'nin listesindeki isimden kötü haber! 01:11