Andriy Lunin belirsizliği

Kaleci transferi için çalışmalar yapan Fenerbahçe'de gözler Andriy Lunin'e çevrildi. Ukraynalı kaleci, Real Madrid'deki geleceğiyle alakalı son durumu beklediği ve bunun için resmi temaslar sağlanamadı. Ancak Real Madrid'de birinci kaleci olmayan Lunin'in B planı olarak farklı bir takıma gitmeyi de düşündüğü kaydedildi. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki kaleciyi son ana kadar izleyeceği bildirildi.