Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Mourinho'nun Benfica maçı muhtemel 11'i

Şampiyopnlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak için önündeki son engel olan Benfica ile karşı karşıya gelecek olan F.Bahçe'de tek hedef galibiyet. Chobani Stadın'da 22.00'de başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Play-off turu ilk maçında avantaj elde etmek isteyen sarı-lacivertliler, 27 Ağustos'ta rakibiyle Portekiz'de rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan, Oosterwolde, Yusuf, Skriniar, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri
Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Montoya, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis