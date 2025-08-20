CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Mourinho'nun Benfica maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Mourinho'nun Benfica maçı muhtemel 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Benfica'yı konuk edecek. Lig aşamasına kalabilmek için önemli bir sınava çıkacak olan sarı lacivertliler, avantajlı skoru elde etmek istiyor. Jose Mourinho Benfica maçı kadrosunu netleştirmeye başladı. İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet! İşte Mourinho'nun Benfica maçı muhtemel 11'i

Şampiyopnlar Ligi'nde grup aşamasına kalmak için önündeki son engel olan Benfica ile karşı karşıya gelecek olan F.Bahçe'de tek hedef galibiyet. Chobani Stadın'da 22.00'de başlayacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönetecek. Play-off turu ilk maçında avantaj elde etmek isteyen sarı-lacivertliler, 27 Ağustos'ta rakibiyle Portekiz'de rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan, Oosterwolde, Yusuf, Skriniar, Semedo, Fred, Amrabat, Brown, Szymanski, Duran, En-Nesyri

Benfica: Trubin, Dedic, Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Montoya, Aursnes, Schjelderup, Ivanovic, Pavlidis

Kanarya'da Edson Alvarez bekleyişi!
Akanji transferinde kritik gelişme!
Yapay zeka Fenerbahçe'nin Benfica'yı eleme ihtimalini açıkladı! Şampiyonlar Ligi öncesi tahminler...
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Costa transferinde flaş gelişme!
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu!
