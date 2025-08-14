CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den suç duyurusu! Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe'den suç duyurusu! Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe, sarı lacivertli sporculara sosyal medya üzerinden sistematik ve organize saldırıda bulunulduğunu açıklayarak, resmi suç duyurusunun yapıldığını ifade etti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 13:21 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 13:23
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den suç duyurusu! Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe Kulübü, sarı lacivertli sporculara sosyal medyada sistematik ve organize saldırıda bulunulduğunu ifade ederek, resmi suç duyurusunun yapıldığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir. Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i
G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam...
DİĞER
Müziğin perde arkası kirli çıktı! Spotify’a rüşvet suçlaması
Özlem Çerçioğlu CHP'den istifa etti: "Aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır"
F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor!
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - St. Patrick's maçı detayları! Beşiktaş - St. Patrick's maçı detayları! 13:16
Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i 13:06
G.Saray ile F. Karagümrük 21. randevuda! G.Saray ile F. Karagümrük 21. randevuda! 12:44
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! 12:03
F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor! F.Bahçe'nin yeni yıldızını Jhon Duran getiriyor! 11:44
G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam... G.Saray'da Pavard gelişmesi! İstenen rakam... 10:41
Daha Eski
F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay... F.Bahçe'ye şok haber! 3-4 ay... 09:54
Beşiktaş - St Patricks maçı hangi kanalda? Beşiktaş - St Patricks maçı hangi kanalda? 09:49
Legia Varşova - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? Legia Varşova - AEK Larnaca maçı hangi kanalda? 09:29
Sporting Braga - CFR Cluj maçı hangi kanalda? Sporting Braga - CFR Cluj maçı hangi kanalda? 09:25
Drita - FCSB maçı hangi kanalda? Drita - FCSB maçı hangi kanalda? 09:19
Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı hangi kanalda? Shakhtar Donetsk - Panathinaikos maçı hangi kanalda? 09:14