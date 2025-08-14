Fenerbahçe'den suç duyurusu! Resmi açıklama yapıldı

Fenerbahçe Kulübü, sarı lacivertli sporculara sosyal medyada sistematik ve organize saldırıda bulunulduğunu ifade ederek, resmi suç duyurusunun yapıldığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Uzun zamandır sosyal medya üzerinden sporcularımıza, özellikle de futbolcularımıza karşı sistematik ve organize saldırıda bulunan failler hakkında gerekli hukuki süreçler başlatılmış ve resmi suç duyurularımız yapılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sahadaki mücadelemizi gölgelemeye, sporcularımızın emeğini ve itibarını zedelemeye yönelik hiçbir girişimi görmezden gelmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Sporcularımıza yöneltilen her saldırı, Fenerbahçe'mize yöneltilmiş demektir. Ailemizi korumak için her zeminde, her şartta ve her güçle mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE O PAYLAŞIM: