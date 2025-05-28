Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, EuroLeague şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu. Şampiyon çalıştırıcı, şunları söyledi: "Final sonrası son 48 saati mutluluktan sarhoş geçirmişken şu an neden gelecek sezonu düşünmem gerektiğini bilmiyorum. Taraftarlar her zaman çok büyük destek oldular. Abu Dabi'de de bizimle beraberlerdi. Bundan sonra bu soruyu yasaklıyorum. Çünkü onları zaten çok seviyoruz."

EFES MAÇI KIRILMA ANIMIZ

Litvanyalı antrenör, sözlerine şöyle devam etti: "Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Diğer oynadığım takımlara göre dil bariyeri var. Bu yüzden tam olarak anlamıyorum. Birçok takımla çalıştım hepsi benim bir parçam. Fenerbahçe de çok büyük bir parçam, Zalgiris'in yeri ayrı. Dil bariyeri aşıldıkça daha iyi olacak. Antrenmanlarda da maçlarda da aynı şekildeyim, 9 aydır birlikteyiz. Oyuncuların bana alışmış olmaları gerekiyor. Kırılma anı Efes ile oynadığımız maçtı."