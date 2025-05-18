TRANSER HABERİ - Hull City resmen açıkladı! O isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor
İngiltere Championship'te averajla kümede kalmayı başaran Hull City'den yeni sezon kadro planmasına dair açıklama geldi. İngiliz ekibi Fenerbahçeli o ismin sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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F.BAHÇE'YE GERİ DÖNÜYOR
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den Hull City'ye kiralanan Lincoln Henrique'nin 30 Haziran'da kiralık sözleşmesinin biteceğini duyurdu.
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