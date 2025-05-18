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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe TRANSER HABERİ - Hull City resmen açıkladı! O isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

TRANSER HABERİ - Hull City resmen açıkladı! O isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

İngiltere Championship'te averajla kümede kalmayı başaran Hull City'den yeni sezon kadro planmasına dair açıklama geldi. İngiliz ekibi Fenerbahçeli o ismin sözleşmesini uzatmayacağını açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 15:15
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TRANSER HABERİ - Hull City resmen açıkladı! O isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

İngiltere Championship'te averajla kümede kalan Hull City'de yeni sezon kadro planmasına dair açıklama geldi.

TRANSER HABERİ - Hull City resmen açıkladı! O isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Joao Pedro'nun satın alma opsiyonunun kullanıldığı belirtildi.

TRANSER HABERİ - Hull City resmen açıkladı! O isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Antalyaspor'dan transfer edilen ve beklentilerin altında kalan Doğukan Sinik ise kulübe veda edileceği açıklandı.

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