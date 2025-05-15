Uslu konuşacak

Fenerbahçe'nin eski yönetim kurulu üyelerinden Mahmut Uslu, bugün bir basın toplantısı düzenleyecek. Sarı-lacivertli kulüpte olağan üstü kongre çağrısında bulunan Mahmut Uslu'nun bugün kulüp gündemine dair önemli açıklamalar yapacağı belirtildi. Öte yandan daha önce başkan adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp ile eski yöneticilerden İlhan Ekşioğlu'nun da basın toplantısında yer alacağı ifade edildi.

İMZALAR ARTIYOR

Başkan Ali Koç ve yönetimin olağan üstü kongreye gitmesi için başlatılan imza kampanyası sürüyor. Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp ve bazı taraftar derneklerinin öncülüğünde başlayan imza kampanyası belirlenen alanlarda devam ediyor. İmza sayısının arttığı ve gerekli sayıya ulaşılması için çaba harcandığı kaydedildi. İmzaların kısa sürede divana iletileceği bildirildi.