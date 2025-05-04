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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho geleceği hakkındaki soruyu yanıtladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho geleceği hakkındaki soruyu yanıtladı!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe dev derbide Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Jose Mourinho, maç sonu basın toplantısında gelecek sezon ile ilgili soruya yanıt verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 22:22 Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2025 Pazar 22:42
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho geleceği hakkındaki soruyu yanıtladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kadıköy'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.

Şampiyonluk yarışında ağır bir yara alan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, maç sonrası sarı lacivertli kulüpteki geleceği hakkındaki soruya yanıt verdi.

"GELECEK SEZON FENERBAHÇE'DE MİSİNİZ?"

"Gelecek sezon da Fenerbahçe'nin başında olacak mısınız?" sorusuna Mourinho'nun cevabı şöyle oldu:

"Bana ve oyunculara yapılan reaksiyonları normal karşılıyorum bu kültürde. İşler beklendiği gibi olmadığında bu tarz tepkiler olabiliyor. Çünkü futbol bu, özellikle Türk futbolu. Bu konu hakkında kötü bir yorum yapamam.

Önümüzdeki sene ile ilgili konuşmayacağım çünkü bu tarz durumlar kendi iç meselemizdir. Medya önünde konuşulmaz. Eğer çok iyi olduğum bir konu varsa, o da yönetim ve başkana gösterdiğim saygıdır. Dolayısıyla kendi iç meselelerimizi burada konuşmayacağım."

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