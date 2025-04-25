FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de geleceği tartışılan Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü çalıştırıcının Real Madrid'de beraber çalıştığı Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo ile tekrar bir araya gelebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yönetimin şimdilik Mourinho ile yola devam etme kararı aldığı ancak ligin kalan 6 haftasındaki gidişata göre yeniden karar alınabileceği öne sürüldü.
Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.
Adı Tottenham, Leeds United ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan 62 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili son iddia İspanya'dan geldi.
Fichajes'te yer alan habere göre, Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istiyor.
Haberde Portekiz'in 2026 Dünya Kupası öncesi deneyimli teknik adamı takımın başına getirmek istediği kaydedildi.
Mourinho'nun tüm odağını Fenerbahçe'ye verdiği ancak kendi ülkesinde gelen ilginin olayların seyrini değiştirebileceği kaydedildi.
Tecrübeli teknik direktör, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesi halinde Real Madrid forması giyen eski öğrencisi Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya gelecek.
Jose Mourinho da geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini dile getirmişti.
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