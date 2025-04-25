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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de geleceği tartışılan Jose Mourinho ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü çalıştırıcının Real Madrid'de beraber çalıştığı Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo ile tekrar bir araya gelebileceği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 15:45
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FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Sarı-lacivertlilerin sezon başında göreve getirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefinde yer almaya devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Geçtiğimiz hafta sahasında Bellona Kayserispor ile uzatma dakikalarında yediği golle 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Kanarya'da Portekizli çalıştırıcının geleceği tartışma konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Yönetimin şimdilik Mourinho ile yola devam etme kararı aldığı ancak ligin kalan 6 haftasındaki gidişata göre yeniden karar alınabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Sezon sonunun yaklaşmasıyla birlikte Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Adı Tottenham, Leeds United ve Suudi Arabistan ekipleriyle anılan 62 yaşındaki çalıştırıcıyla ilgili son iddia İspanya'dan geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Fichajes'te yer alan habere göre, Portekiz Futbol Federasyonu, milli takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Haberde Portekiz'in 2026 Dünya Kupası öncesi deneyimli teknik adamı takımın başına getirmek istediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Mourinho'nun tüm odağını Fenerbahçe'ye verdiği ancak kendi ülkesinde gelen ilginin olayların seyrini değiştirebileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Tecrübeli teknik direktör, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçmesi halinde Real Madrid forması giyen eski öğrencisi Cristiano Ronaldo ile yeniden bir araya gelecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Yer yerinden oynayacak! Mourinho ile Ronaldo yeniden bir araya geliyor

Jose Mourinho da geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırmak istediğini dile getirmişti.

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