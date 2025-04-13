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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

EuroLeague Kadınlar 6'lı Final maçında USK Prag'a kaybeden Fenerbahçe Opet, 3'üncülük maçında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçta hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, mağlubiyetin yaralarını sarmayı amaçlıyor. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın canlı yayın bilgileri ise araştırılıyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 10:39
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Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

EuroLeague Kadınlar 6'lı Final maçında USK Prag'a 71-91 kaybeden Fenerbahçe Opet, 3'üncülük maçında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Kupa hayalini gerçekleştiremeyen sarı-lacivertliler, turnuvayı kazanarak kapatmayı amaçlıyor. Kritik mücadelede hata yapmak istemeyen Fenerbahçe Opet maçı canlı yayın bilgileri basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Valencia Basket-Fenerbahçe Opet EuroLeague Kadınlar 3'üncülük maçı 13 Nisan Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?

Pabellon Fuente de San Luis Stadyumu'nda oynanacak Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı EuroLeague Women Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI İZLE

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