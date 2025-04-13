Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

EuroLeague Kadınlar 6'lı Final maçında USK Prag'a 71-91 kaybeden Fenerbahçe Opet, 3'üncülük maçında Valencia Basket ile karşı karşıya gelecek. Kupa hayalini gerçekleştiremeyen sarı-lacivertliler, turnuvayı kazanarak kapatmayı amaçlıyor. Kritik mücadelede hata yapmak istemeyen Fenerbahçe Opet maçı canlı yayın bilgileri basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE OPET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Valencia Basket-Fenerbahçe Opet EuroLeague Kadınlar 3'üncülük maçı 13 Nisan Pazar günü saat 18.00'de başlayacak.
VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE OPET MAÇI HANGİ KANALDA?
Pabellon Fuente de San Luis Stadyumu'nda oynanacak Valencia Basket-Fenerbahçe Opet maçı EuroLeague Women Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.
VALENCIA BASKET-FENERBAHÇE OPET MAÇI CANLI İZLE