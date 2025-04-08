TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bırakmıyor! İşte sunulan teklif...
Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Milan Skriniar, performansı ile adeta büyüledi. Sarı lacivertli yönetim, Slovak oyuncu için kolları sıvadı. İşte tecrübeli savunmacıya sunulan teklif... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Takıma ara transferde kiralık olarak katılmasına rağmen hiç yabancılık çekmeyen 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlayan yönetim, Skriniar'la yaptığı görüşmede "Bizim için çok önemlisin. Taraftar da seni çok sevdi. Bizimle kalmanı istiyoruz. 3 yıllık yeni sözleşme için hazırız" teklifinde bulundu.
2023-24 sezonunda İnter'den ayrılıp bonservissiz olarak PSG'ye imza atan Skriniar'ın Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek.
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