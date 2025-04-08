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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bırakmıyor! İşte sunulan teklif...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bırakmıyor! İşte sunulan teklif...

Fenerbahçe'ye ara transfer döneminde kiralık olarak gelen Milan Skriniar, performansı ile adeta büyüledi. Sarı lacivertli yönetim, Slovak oyuncu için kolları sıvadı. İşte tecrübeli savunmacıya sunulan teklif... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bırakmıyor! İşte sunulan teklif...

Sarı-lacivertli takımda Milan Skriniar rüzgârı esiyor… Slovak oyuncu, sezon başından bu yana yapılan 'Fenerbahçe çok geriye yaslanıyor' eleştirilerini bozmakla kalmadı, üçlü savunmanın merkezinde tecrübesiyle hem sağ hem de sol stoperi yönlendirerek liderliği ele geçirdi.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bırakmıyor! İşte sunulan teklif...

Defanstaki sağlam duruşu kadar Bodrum ve Trabzonspor maçlarında takıma skor katkısı verip golcülüğünü de konuşturdu. Bodrum'da gol perdesini açan isim oldu. Önceki gün Kadıköy'de skoru 2-1'e getirerek galibiyet ateşini yaktı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bırakmıyor! İşte sunulan teklif...

Sabah'ın haberine göre, teknik heyet ve yönetim, performansından memnun kaldığı futbolcuyu kaybetmek istemiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bırakmıyor! İşte sunulan teklif...

Takıma ara transferde kiralık olarak katılmasına rağmen hiç yabancılık çekmeyen 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlayan yönetim, Skriniar'la yaptığı görüşmede "Bizim için çok önemlisin. Taraftar da seni çok sevdi. Bizimle kalmanı istiyoruz. 3 yıllık yeni sözleşme için hazırız" teklifinde bulundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bırakmıyor! İşte sunulan teklif...

2023-24 sezonunda İnter'den ayrılıp bonservissiz olarak PSG'ye imza atan Skriniar'ın Fransız ekibi ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek.

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