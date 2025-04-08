TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı bırakmıyor! İşte sunulan teklif...

Takıma ara transferde kiralık olarak katılmasına rağmen hiç yabancılık çekmeyen 30 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için PSG ile görüşmelere başlayan yönetim, Skriniar'la yaptığı görüşmede "Bizim için çok önemlisin. Taraftar da seni çok sevdi. Bizimle kalmanı istiyoruz. 3 yıllık yeni sözleşme için hazırız" teklifinde bulundu.