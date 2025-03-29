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Haberler Fenerbahçe Bodrum'un akşamları

Bodrum'un akşamları

Sarı-lacivertliler, Bodrum’u Skriniar, Oğuz, Szymanski ve Talisca’nın golleriyle yendi. Şampiyonluk yarışında hata yapmayan F.Bahçe, G.Saray’la puan farkını 6’ya indirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Bodrum'un akşamları

Milli araya Samsunspor beraberliğiyle giren Fenerbahçe, dönüşünü ise muhteşem yaptı. 29'uncu hafta maçında dün Bodrum FK'ya konuk olan sarılacivertliler, fırtına gibi başladığı maçta üç puanı ilk yarıda bulduğu gollerle aldı. Rakibini farklı mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri; lider Galatasaray'la aradaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya düşürdü. Haftayı kazanarak kapatan Fenerbahçe, şimdi sarı-kırmızılıların Beşiktaş'la Dolmabahçe'de oynayacağı derbiye gözlerini çevirdi.

İLK YARIDA 5 GOL

Maça oldukça hızlı başlayan Fenerbahçe, henüz 5'inci dakikada Milan Skriniar'ın golüyle öne geçti. Dakikalar 31'i gösterdiğinde ise VAR'ın uyarısıyla Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Puşcaş, maça dengeyi getirdi. Bu golden bir dakika sonra Fenerbahçe, Oğuz Aydın'la yeniden üstünlüğü sağladı. Bodrum bu golün şokunu atlatamadan Szymanski farkı ikiye çıkardı. 45'te ise kazanılan penaltı Talisca ağlarla buluşturdu. Maçta son sözü 85'te Fredy söyledi. Maç 4-2 F.Bahçe galibiyetiyle sona erdi.

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