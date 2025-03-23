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Yıldızlar parladı
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda sergiledikleri performansla dikkat çeken yıldızlara Avrupa'nın önemli takımları yakın markaj uyguluyor. Sarı-lacivertli takımın maçlarında Avrupa takımlarının scout ekipleri birbirleriyle yarışırken sezon başında yönetimi zorlu bir süreç bekliyor. Büyük takımların ilgisini çeken isimlerin başında sarı- lacivertli takımın 19 yaşındaki futbolcusu Yusuf Akçiçek bulunuyor. Başta Bayern Münih olmak üzere İngiliz ekipleri de Yusuf'u yakın takibine almış durumda.
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