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Haberler Fenerbahçe Yıldızlar parladı

Yıldızlar parladı

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda sergiledikleri performansla dikkat çeken yıldızlara Avrupa'nın önemli takımları yakın markaj uyguluyor. Sarı-lacivertli takımın maçlarında Avrupa takımlarının scout ekipleri birbirleriyle yarışırken sezon başında yönetimi zorlu bir süreç bekliyor. Büyük takımların ilgisini çeken isimlerin başında sarı- lacivertli takımın 19 yaşındaki futbolcusu Yusuf Akçiçek bulunuyor. Başta Bayern Münih olmak üzere İngiliz ekipleri de Yusuf'u yakın takibine almış durumda.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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Yıldızlar parladı
Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda sergiledikleri performansla dikkat çeken yıldızlara Avrupa'nın önemli takımları yakın markaj uyguluyor. Sarı-lacivertli takımın maçlarında Avrupa takımlarının scout ekipleri birbirleriyle yarışırken sezon başında yönetimi zorlu bir süreç bekliyor. Büyük takımların ilgisini çeken isimlerin başında sarı- lacivertli takımın 19 yaşındaki futbolcusu Yusuf Akçiçek bulunuyor. Başta Bayern Münih olmak üzere İngiliz ekipleri de Yusuf'u yakın takibine almış durumda. Yusuf'un yanı sıra milli forma altındaki ilk maçında harikalar yaratan Oğuz Aydın da scoutların dikkatini çeken bir başka yıldız oldu. Sezon başında Alanya'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen çok sayıda takım bulunurken yönetim ise 20 milyon Euro'nun altında milli yıldızını bırakmak istemiyor. Ayrıca Polonya Milli Takım forması da giyen Szymanski'yi İtalyan ekipleri izliyor. İtalyan basınına göre başarılı futbolcuyu Napoli ve Milan istiyor
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