Jose Mourinho'dan rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Reeder Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekipte kritik maç öncesi Teknik Direktör Jose Mourinho dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI

"Oyunun temposu iki akıma bağlı, hakeme de bağlı. Perşembe hatta cuma 120 dakikalık bir maç oynadık. Rakibimziin bu maça hazırlanmak için 1 haftası vardı. Değişiklikler yapmam gerekti. Niyetimiz aynı takımla çıkmak olurdu, çünkü takım harika performans gösterdi. Dokunmak zorundaydık. Taze ayaklar diyeceğimiz oyuncuları sahaya sürmek zorundaydık. Takımın buna ihtiyacı vardı. 5 oyuncu da sahaya süreceğiz. Zor olacak ama deneyeceğiz."

REEDER SAMSUNSPOR'DA SATKA'NIN SAKATLIĞINDA O BÖLGEDE GENÇ BİR OYUNCUNUN OYNAYACAK OLMASI HAKKINDA

"Bizler sezon boyunca çok fazla sakatlık yaşadık. 14-15 sakatlık yaşadık. Samsun sezon içinde 1 maç oynuyor. Zaafiyet yaşayacaklarını düşünmüyorum. Bugün ekstra motive olacaklardır. Zor olacak ama kazanmak istiyoruz."