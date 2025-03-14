İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."
Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçtan aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Penaltılara giden maçta Kanarya rakibine elenirken İskoç basınından mücadele ile ilgili olarak dikkat çeken yorumlar geldi. İşte detaylar...
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DAILY RECORD: Her şeyin yaşandığı bu vahşi akşamın sonunda Ibrox sanki bir kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu. Maçtan önce takımının Rangers'tan iyi olduğuyla övünen Özel Kişi için altıncı bir Avrupa kupası olmayacak.
SCOTTISH SUN: Kaleci Jack Butland Rangers'ın galibiyetinde ve takımının Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi umutlarına nakavt darbesi indirmesinde öne çıkan isimdi. Seri penaltıların kahramanı olarak çeyrek final biletini getirdi.
STV NEWS: Rangers, Fenerbahçe'yi penaltılarla yenerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Yorucu ve duygusal bir maçın ardından Rangers, zorlu bir geceyi büyük bir zaferle atlattı.
THE SCOTSMAN: Rangers, Ibrox'taki dramatik maçta Fenerbahçe'yi penaltılarla devirerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe, Glasgow'a kararlı bir şekilde geldi ve ilk yarıda daha iyi bir oyun sergiledi.
HERALD SCOTLAND: Kaleci Jack Butland, Rangers'ın Fenerbahçe'ye karşı penaltı atışlarındaki kahramanı oldu. Avrupa Ligi çeyrek finaline yükselmelerinde başrol oyuncusu oydu.
GLASGOW TIMES: Öfkeli Mourinho, Rangers yenilgisinin ardından hakemi ve VAR'ı yerden yere vurdu. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etmesinin ardından hakem ve VAR yetkililerine yüklendi.
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