  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

Temsilcimiz Fenerbahçe ilk maçtan aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Rangers'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Penaltılara giden maçta Kanarya rakibine elenirken İskoç basınından mücadele ile ilgili olarak dikkat çeken yorumlar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 09:10
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne Rangers deplasmanında seri penaltı atışlarında veda etti. Sarı-lacivertlilerin vedasının ardından İskoç basınında çok sayıda haber yer aldı.

İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

Sarı-lacivertlilerin vedası, İskoçya'da gecenin en çok konuşulanları arasında yer aldı. İskoç basını, Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamalarına da dikkat çekti.

İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

Milliyet'in derlediği habere göre Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası İskoç basınında yer alan haberler şu şekilde:

İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

DAILY RECORD: Her şeyin yaşandığı bu vahşi akşamın sonunda Ibrox sanki bir kasırgaya yakalanmış gibi titriyordu. Maçtan önce takımının Rangers'tan iyi olduğuyla övünen Özel Kişi için altıncı bir Avrupa kupası olmayacak.

İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

SCOTTISH SUN: Kaleci Jack Butland Rangers'ın galibiyetinde ve takımının Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi umutlarına nakavt darbesi indirmesinde öne çıkan isimdi. Seri penaltıların kahramanı olarak çeyrek final biletini getirdi.

İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

STV NEWS: Rangers, Fenerbahçe'yi penaltılarla yenerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Yorucu ve duygusal bir maçın ardından Rangers, zorlu bir geceyi büyük bir zaferle atlattı.

İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

THE SCOTSMAN: Rangers, Ibrox'taki dramatik maçta Fenerbahçe'yi penaltılarla devirerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Fenerbahçe, Glasgow'a kararlı bir şekilde geldi ve ilk yarıda daha iyi bir oyun sergiledi.

İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

HERALD SCOTLAND: Kaleci Jack Butland, Rangers'ın Fenerbahçe'ye karşı penaltı atışlarındaki kahramanı oldu. Avrupa Ligi çeyrek finaline yükselmelerinde başrol oyuncusu oydu.

İskoç basınından Rangers-Fenerbahçe maçı sonrası çok konuşulacak sözler! "Öfkeli Mourinho..."

GLASGOW TIMES: Öfkeli Mourinho, Rangers yenilgisinin ardından hakemi ve VAR'ı yerden yere vurdu. Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne penaltılarla veda etmesinin ardından hakem ve VAR yetkililerine yüklendi.

REKLAM - Türk Telekom
"Uzatmalara kalmadan bitmeliydi"
DİĞER
Torreira yeni aşka mı yelken açtı? Devrim dönemi bitti: Adı bakın kiminle anılıyor...
İmamoğlu'nun diploma şaibesinde itiraf geldi! Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan: Kayıtlar sınavsız yapıldı
G.Saray'a Rumen kaleci!
F.Bahçe'den flaş Osayi-Samuel kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 14 Mart Cuma 2025 Bugünkü maçlar 14 Mart Cuma 2025 08:27
Mourinho'dan VAR hakemine sitem! Mourinho'dan VAR hakemine sitem! 02:49
Kanarya'ya İskoçya'da hakem engeli! Kanarya'ya İskoçya'da hakem engeli! 02:49
Rangers deplasmanında hakemden skandal 'penaltı' kararları! Rangers deplasmanında hakemden skandal 'penaltı' kararları! 02:49
Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız! Mourinho: Son saniyeye kadar savaşacağız! 02:49
F.Bahçe Beko'dan evinde üst üste 6 galibiyet! F.Bahçe Beko'dan evinde üst üste 6 galibiyet! 02:49
Daha Eski
Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! Torreira'nın menajerinden transfer açıklaması! 02:49
Arda Güler için Inter iddiası! Arda Güler için Inter iddiası! 02:49
A. Bilbao çeyrek final biletini kaptı! A. Bilbao çeyrek final biletini kaptı! 02:49
Fırtına resmen açıkladı! Güneş ve Tekke... Fırtına resmen açıkladı! Güneş ve Tekke... 02:49
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma sağlandı F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşiyor! Anlaşma sağlandı 02:49
Osimhen: Tek istediğim şey... Osimhen: Tek istediğim şey... 02:49