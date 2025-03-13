Fenerbahçe'de gerilim büyüyor! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, İskoçya kafilesine alınmamıştı. Fransız yıldız, kadroya alınmaması nedeniyle sosyal medya hesabından göndermede bulunmuş, teknik direktör Jose Mourinho da öğrencisine yanıt vermişti. Saint-Maximin'den Mourinho'nun açıklamaları sonrası bir paylaşım daha geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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"ŞİİR KONUSUNDA YETENEKLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"
Jose Mourinho ise öğrencisinin bu açıklamasına "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." yanıtını verdi.
Mourinho'nun bu sözleri sonrası Maximin'den bir paylaşım daha geldi.
28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonrası kilosunu paylaştı.
"YALANLAR ÇİLEK ÜRETİR AMA MEYVE ÜRETMEZ"
Yıldız oyuncu bir sonraki paylaşımına ise "Yalanlar çiçek üretir ama meyve üretmez." notunu düştü.
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