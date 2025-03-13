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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de gerilim büyüyor! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha

Fenerbahçe'de gerilim büyüyor! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Rangers deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, İskoçya kafilesine alınmamıştı. Fransız yıldız, kadroya alınmaması nedeniyle sosyal medya hesabından göndermede bulunmuş, teknik direktör Jose Mourinho da öğrencisine yanıt vermişti. Saint-Maximin'den Mourinho'nun açıklamaları sonrası bir paylaşım daha geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 09:05
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Fenerbahçe'de gerilim büyüyor! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile sezon başında Al-Ahli'den kiralanan Allan Saint-Maximin arasında gerilim yaşanıyor.

Fenerbahçe'de gerilim büyüyor! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha

Fransız futbolcu, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de gerilim büyüyor! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha

Kadroya alınmamasın sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saint-Maximin, "Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek... Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar. Daha uzun sürer ama sonunda gelir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de gerilim büyüyor! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha

"ŞİİR KONUSUNDA YETENEKLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Jose Mourinho ise öğrencisinin bu açıklamasına "Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse ve maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar; çünkü merdivenlerde çok çabuk yorulur." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'de gerilim büyüyor! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha

Mourinho'nun bu sözleri sonrası Maximin'den bir paylaşım daha geldi.

Fenerbahçe'de gerilim büyüyor! Maximin'den Mourinho'ya bir gönderme daha

28 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2022 yılındaki ve Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonrası kilosunu paylaştı.

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