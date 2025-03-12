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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi

TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin radarına giren isimlerden biri de Sırbistan'ın Cukaricki takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet Mihajlo Cvetkovic oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi

Bu bağlamda gündeme gelen isimlerden biri de Mihajlo Cvetkovic...

Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi

Sırp ekiplerinden Cukaricki forması giyen 19 yaşındaki forvetin geçtiğimiz günlerde Malmö'ye transferi son anda gerçekleşmedi.

Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi

Nedeni de Malmö'nün Sırp oyuncuya haftalık 20 bin euro teklif etmesi.

Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi

18 yaşındaki forvetin babası yaptığı açıklamada, "Cukaricki ve Malmö'nün anlaşıp anlaşmadığını bilmiyorum ancak biz reddettik. Kararımızın nedenlerini kulübe açıkladık. Bunu onlara sormalısınız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi

Sırp basını, Malmö'ye transfer olamayan Mihajlo Cvetkovic için Fenerbahçe'nin yanı sıra, Bologna, Kopenhag ve Kızılyıldız'ın devrede olduğunu yazdı.

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