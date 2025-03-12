TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi

Nedeni de Malmö'nün Sırp oyuncuya haftalık 20 bin euro teklif etmesi.

18 yaşındaki forvetin babası yaptığı açıklamada, "Cukaricki ve Malmö'nün anlaşıp anlaşmadığını bilmiyorum ancak biz reddettik. Kararımızın nedenlerini kulübe açıkladık. Bunu onlara sormalısınız" ifadelerini kullandı.