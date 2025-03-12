TRANSFER HABERİ-Fenerbahçe’den Mihajlo Cvetkovic hamlesi! Rakipler de sıraya girdi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertlilerin radarına giren isimlerden biri de Sırbistan'ın Cukaricki takımında forma giyen 19 yaşındaki forvet Mihajlo Cvetkovic oldu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Nedeni de Malmö'nün Sırp oyuncuya haftalık 20 bin euro teklif etmesi.
18 yaşındaki forvetin babası yaptığı açıklamada, "Cukaricki ve Malmö'nün anlaşıp anlaşmadığını bilmiyorum ancak biz reddettik. Kararımızın nedenlerini kulübe açıkladık. Bunu onlara sormalısınız" ifadelerini kullandı.
Sırp basını, Malmö'ye transfer olamayan Mihajlo Cvetkovic için Fenerbahçe'nin yanı sıra, Bologna, Kopenhag ve Kızılyıldız'ın devrede olduğunu yazdı.
7 GOL ATTI
Bu sezon ligde 23 maça çıkan 18 yaşındaki Cvetkovic, 1148 dakika süre aldı ve 7 gollük katkı verdi.
DİĞER