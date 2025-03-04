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Haberler Fenerbahçe Mourinho'nun eseri

Mourinho'nun eseri

Portekizli Teknik Adam, Fenerbahçe'yi şaha kaldırdı. Üç kulvarda yoluna devam eden sarı-lacivertliler, aldığı sonuçların yanı sıra sergilediği performansla da beğeni kazanıyor. Son 18 maçta yenilgi yüzü göremeyen F.Bahçe’de bu başarının en büyük mimarı şüphesiz Jose Mourinho

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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Mourinho'nun eseri

Sezon başında oynattığı oyun ve alınan sonuçlar sonrasında teknik direktör Jose Mourinho, eleştiri oklarının hedefine oturmuş ve Portekizli çalıştırıcı için 'emekli olması gerekiyor' yorumları yapılmıştı. Ancak takıma, oyunculara, ülkeye ve ülke futboluna yavaş yavaş alışan Jose, ocak ayıyla birlikte takımına ivme kazandırmaya başladı. Basamakları tek tek çıkan Fenerbahçe, hem aldığı sonuçlar hem de oynadığı futbolla herkesi kendisine hayran bıraktı. Jose Mourinho'nun dokunuşları sonrasında takım, Süper Lig'de, Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu karşılaşmaların 13'ünden zaferle ayrılan sarı-kanarya, 5'ini de beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, bu maçların birçoğunda oyunu domine eden taraftı. Motivasyonunu yükselten ve üç kulvarda da yoluna başarıyla devam eden sarı- lacivertlilerin bu başarısında şüphesiz baş mimar teknik direktör Jose Mourinho...

46 GOL ATTI

Sarı-lacivertli ekip, 11 Aralık 2024'te Athletic Bilbao karşısındaki 2-0'lık mağlubiyetin ardından oynadığı 18 maçta yenilgi yüzü görmedi. Fenerbahçe, bu süreçte rakip ağlara 46 gol gönderirken, kalesinde 15 gol gördü.

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