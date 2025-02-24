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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan çok konuşulacak sözler: Yedek kulübesinde maymun gibi zıpladı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan çok konuşulacak sözler: Yedek kulübesinde maymun gibi zıpladı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'a konuk oldukları dev mücadelenin ardından gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcının "maymun" benzetmesi tepki topladı. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 00:23
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan çok konuşulacak sözler: Yedek kulübesinde maymun gibi zıpladı

Fenerbahçe'de Jose Mourinho, Galatasaray'a konuk oldukları dev mücadelenin ardından gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının "maymun" benzetmesi tepki topladı. İşte o ifadeler...

"TÜRK HAKEM OLSAYDI..."

"Yusuf Akçiçek'i Raphiel Varene ile kıyaslayamam. Kusursuz değil ama olacak. Varane birçok kupa kazandı, onu bu yaşlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynattı. Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella'nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil."

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"YETERLİ DÜRÜSTLÜĞE SAHİPTİ"

"Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti. Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu."

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