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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho'dan flaş Galatasaray sözleri! "Çok mutlulardır"

Jose Mourinho'dan flaş Galatasaray sözleri! "Çok mutlulardır"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden 0-0'lık golsüz beraberlikle ayrılırken mücadele sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 23:07
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Jose Mourinho'dan flaş Galatasaray sözleri! "Çok mutlulardır"

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbide Fenerbahçe, Galatasaray'ın konuğu oldu.

Sarı-lacivertliler mücadeleden 0-0'lık golsüz beraberlikle ayrılırken mücadele sonrası Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Çok iyi bir maç oldu, bunun nedeni çok iyi bir hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti. Çok üst düzey oyuncuları, savunmadığım profile dönüşüyorlar. 18 yaşında oyuncumuz var, Türk futbolu için iyi bir isim olacak ama ona ilk dakikadan itibaren kart çıkması için uğraştılar. Ama hakem, bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi maç yönetti. Evinde ve Avrupa'da izleyenleri düşünürsek, iyi bir maç oldu.

Onlar beraberlik için oynadılar, çok mutlulardır. Biz mutlu değiliz.

Galatasaray iyi savunma yaptı, Muslera en net pozisyonu iyi kurtardı. Savunmadan iyi çıkabilirdik. Defansif olarak çok iyiydik. Genç oyuncumuz hata yapsa, insanlar beni ve onu öldürebilirdi.

Kaleyi bulan kaç şutları ve kaç kornerleri var? Sanırım hiç!

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