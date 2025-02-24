Mourinho'dan derbinin Türk hakemine flaş sözler!

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelirken mücadele 0-0 berabere sonuçlandı.

Maç sonrası Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, Slavko Vincic'in odasına giderek kendisini tebrik etti.

Mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Mourinho, derbinin 4. hakemi Kadir Sağlam'a sözlediklerini de paylaştı.

VINCIC'İ TEBRİK ETTİM

"Maçtan sonra hakem odasına gittim, Vincic'i tebrik ettim" diyen tecrübeli teknik adam, Kadir Sağlam hakkında ise şunları söyledi:

"Vincic'le görüştükten sonra derbinin Türk olan 4. hakemine dönüp 'Eğer siz olsaydınız bu maç bir felaket olurdu' dedim."